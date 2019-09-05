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На сотрудника Росгвардии завели уголовное дело за избиение прохожего

20:47 5.09.2019
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника Росгвардии в Новосибирске, пишет "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя регионального управления ведомства Дмитрия Чечулина.

Инцидент, обстоятельства которого расследует следком, произошел 30 августа 2019 года в частном секторе Октябрьского района Новосибирска. Сотрудник войск национальной гвардии из патрульного «уазика» увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его. При этом правоохранитель не представился и не объяснил прохожему причину его остановки. Мужчина направился дальше по своему маршруту, не совершая какого-либо правонарушения. После этого росгвардеец нанес мужчине удар в лицо, схватил за шею и повалил на землю. Следователи квалифицировали это по 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В новосибирском управлении Росгвардии сказали, что в случае установления вины сотрудника он  "будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность согласно законодательству".

Сцена избиения попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из жилых домов. 

Темы: Росгвардия, Нарушения прав граждан представителями правоохранительных органов в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 22:31
Гость: Путник

Безнаказанность порождает хамство.
05.09.2019, 20:59
Гость: Рустем

Хорошо что не пристрелили, с них станетса.
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