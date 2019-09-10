Более 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за роботов

10:30

Более 20 миллионов россиян рискуют лишиться работы через десять лет из-за "цифровизации и автоматизации", пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС.

Для подсчета граждан, которые попадают в группу риска, исследователи оценили количество работников, выполняющих однообразные действия в различных отраслях. Таких набралось 20,1 миллиона, то есть 45,5% среднесписочной численности работников в стране. Оценка касается только официально трудоустроенных граждан.

Эксперты считают, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе — под риском автоматизации здесь окажутся 73% сотрудников. Также в списке обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).

Авторы исследования предупредили, что это не единовременное явление, и у людей будет возможность переобучиться, чтобы остаться на рынке труда. При этом, чтобы снизить социальное напряжение предлагается ввести налог на роботов, который можно потратить на социальные пособия для тех, кто лишился работы. С другой стороны, для обслуживания машин нужны люди, поэтому на заводах не снижается численность рабочих.