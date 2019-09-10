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Более 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за роботов

10:30 10.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 20 миллионов россиян рискуют лишиться работы через десять лет из-за "цифровизации и автоматизации", пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС. 

Для подсчета граждан, которые попадают в группу риска, исследователи оценили количество работников, выполняющих однообразные действия в различных отраслях. Таких набралось 20,1 миллиона, то есть 45,5% среднесписочной численности работников в стране. Оценка касается только официально трудоустроенных граждан.

Эксперты считают, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе — под риском автоматизации здесь окажутся 73% сотрудников. Также в списке обрабатывающие производства (60%), сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).

Авторы исследования предупредили, что это не единовременное явление, и у людей будет возможность переобучиться, чтобы остаться на рынке труда. При этом, чтобы снизить социальное напряжение предлагается ввести налог на роботов, который можно потратить на социальные пособия для тех, кто лишился работы. С другой стороны, для обслуживания машин нужны люди, поэтому на заводах не снижается численность рабочих.

Темы: Исследования, Робототехника
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 16:33
Гость: К тому времени

президент создаст, наконец, 20 млн высокотехнологичных рабочих мест.
10.09.2019, 14:54
Гость: World

Конечно могут. без предлагаемой фин. сети .
Мало того пойдет грабеж и тех кто вроде так чуток стараеться
Вчера у Соловьева говорилось о мобилизации. вместо инвест экономики.
Президентство (без персоналий) призывает потерпеть.
А реально призывают мучиться еще как минимум 15 лет.(сама структура Президентства не может так сказать) а вот те кто отражает его - им можно.
Ранее я отмечал . что какие то улучшения пойдут где то после 2040 года. В той парадигме финансов в которых живем.
В результате получиться а на фига попу гармонь. Раз это появиться у других стран - другая парадигма финансов.
Зря мучились
10.09.2019, 14:33
Гость: Ося

Вот и вспомнились ЛУРДИТЫ...
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