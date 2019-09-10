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За хранение данных россиян за рубежом введут штрафы до 18 млн рублей

16:56 10.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Во вторник, 10 сентября, во время пленарного заседания Госдумы депутаты одобрили законопроект в первом чтении большинством голосов.

Новые поправки в КоАП ужесточают ответственность за хранение данных россиян за рубежом.

Согласно пояснительной записке к документу, действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате нарушителей штрафовали на 3000 руб. по ст. 19.7 КоАП за непредоставление информации. 

«Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства», – отмечали авторы законопроекта.

По мнению разработчиков документа, неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными россиян в РФ создаёт «угрозу безопасности граждан», «препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом», отмечает «Право.ру».

«Исходя из этого, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 млн руб., а случае повторного выявления нарушения от 6 до 18 млн руб.», – говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось ранее, закон о локализации персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает всех операторов хранить данные россиян на территории РФ. За исполнением нормы следит Роскомнадзор.

Facebook и Twitter штрафовали на 3000 руб. за отказ предоставить информацию о переносе баз персональных данных российских пользователей соцсетей в РФ.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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