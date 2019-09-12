Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Балабаса.

По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Однако, как отметил адвокат Василий Иванов, выступавший защитником одного из фигурантов по первому делу экс-губернатора региона, на положении экс-губернатора решение Верховного суда не скажется из-за вступившего в силу приговора.

"Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро", - рассказал собеседник агентства.

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов — девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.