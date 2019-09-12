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Избранные депутаты Мосгордумы выступили за отставку главы Мосгоризбиркома

09:00 12.09.2019
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Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, пишет газета "Новые Известия".

В своем открытом обращении они требуют прекратить преследование граждан по делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля.

"Мы требуем отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за существенные нарушения, допущенные в ходе проведения выборов и при подведении итогов голосования, - говорится в обращении депутатов. - Действующий состав МГИК не отвечает задаче проведения честных и открытых выборов, его деятельность подлежит гласному и тщательному расследованию, а состав должен быть переформирован".

Депутаты также потребовали отменить результаты "электронного голосования" в Москве, эксперимент по его внедрению признать полностью провалившимся, а аномальные результаты - недействительными. Еще они настаивают на расследовании сведений о коррупции в московских и федеральных органах власти, получивших широкую огласку в ходе избирательной кампании.

Отмечается, что обращение подписали 13 членов городского парламента – вся фракция КПРФ. Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию.

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 13:06
Гость: личный опыт

новые молодые и голодные...бюджет трепещи!
12.09.2019, 10:47
Гость: Алексей

Щас Яблоко и СР ничего не подпишут и покажут, что на самом деле они никакая не оппозиция, а так... Делайте выводы.
12.09.2019, 10:28
Гость: Павел__

В Питере - круче!
Очередная статья о ворократии и составных её кусках - млядоедроросах.
"Требуйте пересчета голосов после отстоя результатов. Как оппозиция теряет мандаты в муниципалитетах Петербурга"
-"Единороссы, которым южный акцент, электоральный триатлон и магия поствыборной ночи не помогли стать муниципальными депутатами, прибегли к последнему средству. Они потребовали пересчета голосов...Если потеребить одни и те же бумажки три-четыре раза, можно обнаружить, что лузеры как раз яблочники и справедливороссы, а «Единая Россия» вовсе не утратила ген победителя... Настоящее выборное волшебство, как правило, разворачивается на одном-двух крупных участках в округе, когда уже понятно, сколько и кому не хватает. Это чревато тем, что иногда приходится устраивать настоящее надругательство над статистикой и арифметикой. В МО «Шувалово-Озерки» такая аномалия возникла на УИК № 256... Бюллетени отлежались ночь, а вскоре комиссии сообщили, что написана жалоба на действия УИК, хотя до сих пор претензий никто не предъявлял, да и протокол все подписали. Делать нечего, в 18.00 9 сентября пришли на пересчет. А вот для кого это оказалась поистине ночь чудес, так это кандидат от «Единой России» Ильяс Галяутдинов: если в первом протоколе у него 184 голоса, то после пересчета — 507. Галяутдинов, видимо, провел здесь олимпиаду, иначе непонятно, почему на конкретном участке за него полтысячи человек, а на соседних — порядка 70..."
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