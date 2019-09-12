Избранные депутаты Мосгордумы выступили за отставку главы Мосгоризбиркома

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Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, пишет газета "Новые Известия".

В своем открытом обращении они требуют прекратить преследование граждан по делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля.

"Мы требуем отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за существенные нарушения, допущенные в ходе проведения выборов и при подведении итогов голосования, - говорится в обращении депутатов. - Действующий состав МГИК не отвечает задаче проведения честных и открытых выборов, его деятельность подлежит гласному и тщательному расследованию, а состав должен быть переформирован".

Депутаты также потребовали отменить результаты "электронного голосования" в Москве, эксперимент по его внедрению признать полностью провалившимся, а аномальные результаты - недействительными. Еще они настаивают на расследовании сведений о коррупции в московских и федеральных органах власти, получивших широкую огласку в ходе избирательной кампании.

Отмечается, что обращение подписали 13 членов городского парламента – вся фракция КПРФ. Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию.