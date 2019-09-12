На 10 избирательных участках были аннулированы результаты голосования

15:35

Результаты голосования были отменены на 10 избирательных участках в шести субъектах России, заявил член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин.

«Что-то мне подсказывает, что это не последние цифры. Я думаю, будут еще такие решения»,— сказал Клюкин. Он уточнил, что решения об аннулировании результатов принимаются «на местах», а ЦИК за этим следит.

Ранее ЦИК опубликовал заявление о ситуации на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, в котором раскритиковал работу местных избирательных комиссий, пишет «Коммерсант». Председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что намерен добиваться отмены выборов в ряде муниципальных образований Фрунзенского, Приморского, Адмиралтейского и Невского районов, а также расформирования избирательных комиссий на местах. В комиссии сообщили, что люди жаловались на высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, на удаление наблюдателей с участков, отстранение членов комиссии с правом совещательного голоса, на фальсификацию избирательной документации. При этом, по данным ЦИКа, 70% местных комиссий информацию об итогах голосования не внесли в ГАС «Выборы».

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).