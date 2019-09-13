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Google оплатил штраф в 700 тысяч рублей за отказ фильтровать контент

13:40 13.09.2019
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Компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за то, что, по данным Роскомнадзора, снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

В Роскомнадзоре ранее говорили, что Google выборочно фильтрует поисковую выдачу, из-за чего при поиске доступна треть ссылок, внесенных в реестр запрещенной информации.

Компания Google, как писали ранее «Ведомости», регулярно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически, а изучая основания, по которым сайт признали запрещенным.

По закону поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В начале года Google выплатила штраф в 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, Google, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 14:53
Гость: ABCD

Гугл компания с 60 миллиардами баксов капитала, чего бы им не смеяться над штрафом в 11тыс баксов.
13.09.2019, 14:29
Гость: русский

Гугл оплатил и посмеялся.
13.09.2019, 13:59
Гость: Все по понятиям,

фильтруй контент.
Все комментарии (4)
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