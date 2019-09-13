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СМИ: эксперимент по фильтрации трафика Telegram проведут в Тюмени

18:57 13.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российские операторы связи получили от Роскомнадзора оборудование для эксперимента по полной блокировке Telegram, который должен пройти в Тюмени в сентябре. Об этом со ссылкой на два неназванных источника в телекоммуникационных компаниях пишет Reuters.

Сейчас, по словам одного из собеседников агентства, оборудование устаналивают в регионе. «Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях. По его итогам поймем, как оно работает, какие сбои есть», — приводит Reutrs слова второго источника.

Для фильтрации трафика будет использован комплекс, произведенный «РДП.ру», утверждают источники Reuters. Это оборудование победило в испытаниях Роскомнадзора, писали ранее «Ведомости».

«РДП.ру» разработало оборудование на основе технологии DPI — Deep packet inspection (англ. глубокий анализ пакетов). Такое устройство блокирует доступ не по конечному адресу, а на основе анализа содержимого трафика.

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.

Темы: Telegram, Тюмень, Интернет в России, Интернет и сети
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