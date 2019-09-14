В аварии с участием автобуса под Ярославлем погибли семь человек

12:17

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ярославлем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и фуры в Гаврилов-Ямском районе пострадали 20 человек, еще семь человек погибли. Среди пострадавших есть ребенок, его отправляют в детскую больницу.

В ГИБДД РФ агентству сообщили, что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры.