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В аварии с участием автобуса под Ярославлем погибли семь человек

12:17 14.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ярославлем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  информированный источник.

По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и фуры в Гаврилов-Ямском районе пострадали 20 человек, еще семь человек погибли. Среди пострадавших есть ребенок, его отправляют в детскую больницу.

В ГИБДД РФ агентству сообщили, что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия
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