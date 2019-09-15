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В России создадут стандарты для домов престарелых

21:51 15.09.2019
Фото с сайта centr-dolgolet.ru
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В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых. В настоящее время в заведениях подобного рода не хватает мест, большинство из них появились еще в годы СССР, что накладывает отпечаток на условия проживания в них.

Новые нормы будут разработаны после того, как завершится конкурс на лучший концептуальный проект таких учреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минстрое. Здания должны быть не менее чем на 150 мест. Они должны быть комфортными для пожилых людей и соответствовать современным требованиям по питанию. Размер жилой площади при одноместном размещении должен составлять не менее 12 кв. м, двухместном — 18 кв. м.

В настоящий момент, по данным НП «Мир старшего поколения», в России насчитывается около 270–280 тыс. мест в домах престарелых, в то время как на самом деле необходимо не менее 630 коек. К 2030 году их будет требоваться 1 млн.

Нынешние дома престарелых по факту таковыми не являются. В законодательстве отсутствует такой термин. Также нет нормативной базы для регулирования строительства. Действующие учреждения — это советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отмечают эксперты.

Темы: Проблемы пожилых людей в России
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 04:42
Гость: Zzanuda

И на заднем дворе крематорий.
16.09.2019, 01:44
Гость: Сталин был жестокий тиран!!

А может вместо домов престарелых строить газовые камеры? Моральность российской власти на фоне повышения пенсионного возраста такова, что это вполне выглядит логично. Власти прихватизаторв и коррумпированных чиновников выгодны трудоспособные рабы газ и нефть добывать, но не пенсионеры. Куда мы приедем с такой властью, страшно сказать, но сам Адольф бы позавидовал!
16.09.2019, 01:24
Гость: Попали!

Для российского народа самая большая беда - антинародная власть жуликов и воров! Никакие дома престарелых не изменят ситуацию, воры взяли власть не для того, чтобы улучшать жизнь народу и укреплять Россию. Они предали и разрушили Советский Союз для того, чтобы повысить пенсионный возраст, отменить восьмичасовой рабочий день, выкачивать общенародные газ и нефть, гнать их на Запад и деньги уводить из России. В России образовалась власть паразитов и если Россия не вылечится, она неминуемо погибнет! Каждый день приносит доказательств такой тенденции.
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