В России создадут стандарты для домов престарелых

21:51

В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых. В настоящее время в заведениях подобного рода не хватает мест, большинство из них появились еще в годы СССР, что накладывает отпечаток на условия проживания в них.

Новые нормы будут разработаны после того, как завершится конкурс на лучший концептуальный проект таких учреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минстрое. Здания должны быть не менее чем на 150 мест. Они должны быть комфортными для пожилых людей и соответствовать современным требованиям по питанию. Размер жилой площади при одноместном размещении должен составлять не менее 12 кв. м, двухместном — 18 кв. м.

В настоящий момент, по данным НП «Мир старшего поколения», в России насчитывается около 270–280 тыс. мест в домах престарелых, в то время как на самом деле необходимо не менее 630 коек. К 2030 году их будет требоваться 1 млн.

Нынешние дома престарелых по факту таковыми не являются. В законодательстве отсутствует такой термин. Также нет нормативной базы для регулирования строительства. Действующие учреждения — это советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отмечают эксперты.