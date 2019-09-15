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Главу Бурятии на митинге против итогов выборов встретили криками «Позор»

17:50 15.09.2019

Около 2 тыс. протестующих вышли сегодня на митинг в Улан-Удэ за отмену результатов выборов мэра. Мероприятие назвали самым крупным за последние годы в столице Бурятии.

Фото с сайта nakanune.ru

Участники потребовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, которые, по их мнению, были фальсифицированы. 

На площадь к митингующим пришел глава Бурятии Алексей Цыденов, который поддержал официально выигравшего выборы мэра Игоря Шутенкова.  Он попытался убедить собравшихся в легитимности хода голосования. 

«Выборы мэра проходили под контролем представителей всех кандидатов. И вопрос в том, доверяет ли Вячеслав Михайлович (Мархаев, сенатор Совфеда, кандидат от КПРФ, занявший второе место на выборах мэра, — прим. ред.) своим представителям, которые были на избирательных участках. Все 160 представителей коммунистической партии подписали протоколы», — приводит слова Цыденова Znak.com.

В ответ на это жители, собравшиеся на площади, начали кричать «Позор!», «В отставку» и «Перевыборы». Затем главе Бурятии на экране показали ролик с нарушениями на избирательных участках, на что он предложил передать записи в компетентные органы.

По данным Znak.com, лидер комсомола Бурятии Тами Батожапов спросил у Цыденова, считает ли тот нормальным использование топоров для разгона митингов. На это губернатор якобы ответил: «Никто ведь не пострадал».
 

Темы: Республика Бурятия, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 18:48
Гость: майк

использование топоров для разгона митингов)))))
Выборы, Конституция, судебная власть, аренда...
15.09.2019, 18:46
Гость: Беглый

Хорошо, что вышел к людям...
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