Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Лидерство рейтинга второй год подряд удерживает нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
По оценкам издания, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей.
На втором мтесте расположилась "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей). Эта нефте- и газодобывающая компания сумела сместить с этой похиции лидера прошлогоднего рейтинга X5 Retail Group, которая в 2019 оказалась на третьем месте (1 трлн 533 млрд рублей).
На четвертом месте "Магнит" (1 трлн 237 млрд рублей), а на пятом - "Татнефть" (910,5 млрд рублей).
Как отмечает Forbes, в пятерку "антилидеров" рейтинга, чья выручка в 2018 году упала сильнее всех, вошли две торговых компании и по одной из числа лидеров в строительстве, машиностроении и агропроме. Это производитель подсолнечного масла и майонеза "Солнечные продукты" (-24%), торговая сеть "Связной" (-23,7%), строительная компания "Стройгазмонтаж" (-16%), операционная компания "Комуса" "Руссбланкоиздат" (-13,8%) и производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" (-11,1%).