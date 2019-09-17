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ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

11:58 17.09.2019
Задержание подозреваемых в терроризме сотрудниками ФСБ
Скриншот с YouTube
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В 2019 году полиция совместно с ФСБ законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ) в 17 регионах России.

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

В частности, террористические ячейки были обнаружены в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском крае, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Тюменской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего за первое полугодие было зафиксировано 972 преступления террористического характера.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.
В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ в Татарстане в конце июля.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 13:22
Гость: demos

Вот оно чо, Михалыч! А почему то борются с этим ИГИЛом в Сирии.
17.09.2019, 12:28
Гость: майк

О да. Деформация психики. В послевоенное время конфликтовать с боевым офицером или солдатом могло плохо кончиться. Достанет тт и особо не думая пристрелит. 90-е года мы открыто делали взрывашки, петарды будучи детьми и никто не преследовал. Сейчас ловят детей, играющих в войнушку без настоящего оружия)) и экстремистов разных с макулатурой. Как все быстро меняется..
17.09.2019, 12:25
Гость: Где и как

это можно проверить? Может в 16?
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