ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах

11:58

В 2019 году полиция совместно с ФСБ законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ) в 17 регионах России.

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

В частности, террористические ячейки были обнаружены в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском крае, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Тюменской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего за первое полугодие было зафиксировано 972 преступления террористического характера.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна — почти 20 случаев с начала года.

В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников ИГ в Татарстане в конце июля.