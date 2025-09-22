Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»
Россия в состоянии ответить на любые возможные угрозы военно-техническими мерами, а не на словах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, пишет РБК.
В качестве примера он привел отказ от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Такое решение было принято после объявления США о планах разместить дальнобойное оружие в Германии в 2026 году.
Тем не менее, отметил Путин, Москва всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов. «Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — сказал он, говоря о планах укрепления обороноспособности страны.
В начале сентября российский президент, говоря о конфликте на Украине, предположил, что «если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно». В противном случае, по словам Путина, Россия будет решать «все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».
уже бы как размахнулся бы, да как ухнул!
"Уговор дороже денег". Как договаривались, так и меняем население
Можно ведь и не ядрену бомбу, а всего лишь Орешник безъядерный, и не на "коллективный Запад", а только на Конча-Заслу...
Да после такого половина Вукраины его бы на руках носил!
НО! нельзя, "Своих не сдаем"...
Це хохляра с Гурьево-Воскресенского!
Да заслушались уже! А по вечерам по всем кремлевским телеканалам "Да вы только посмотрите, как все истерят!". А кто там истерит? Могучий корпар РейнМеталл там наращивает площади, в.т. и на Окраине!
Кстати, от "Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.ob" сколько там километров до нанесения ударов по НАТО?
М.б. и если РОССИЙСКИЙ ВПК Калининскую область объявил стратегической, предприятия там не душил, а развивал, то и супостаты на хвост бы присели?