Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»

18:26 22.09.2025

Россия в состоянии ответить на любые возможные угрозы военно-техническими мерами, а не на словах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, пишет РБК.

В качестве примера он привел отказ от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Такое решение было принято после объявления США о планах разместить дальнобойное оружие в Германии в 2026 году.

Тем не менее, отметил Путин, Москва всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов. «Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — сказал он, говоря о планах укрепления обороноспособности страны.

В начале сентября российский президент, говоря о конфликте на Украине, предположил, что «если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно». В противном случае, по словам Путина, Россия будет решать «все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».