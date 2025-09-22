Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»

Россия в состоянии ответить на любые возможные угрозы военно-техническими мерами, а не на словах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, пишет РБК.

В качестве примера он привел отказ от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Такое решение было принято после объявления США о планах разместить дальнобойное оружие в Германии в 2026 году.

Тем не менее, отметил Путин, Москва всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов. «Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — сказал он, говоря о планах укрепления обороноспособности страны.

В начале сентября российский президент, говоря о конфликте на Украине, предположил, что «если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно». В противном случае, по словам Путина, Россия будет решать «все поставленные перед нами задачи вооруженным путем».

  3. 22.09.2025, 21:06
    Гость: а без крайностей можно?

    Можно ведь и не ядрену бомбу, а всего лишь Орешник безъядерный, и не на "коллективный Запад", а только на Конча-Заслу...
    Да после такого половина Вукраины его бы на руках носил!
    НО! нельзя, "Своих не сдаем"...

  5. 22.09.2025, 20:52
    Гость: Мелет с утра до вечера, а послушать нечего

    Да заслушались уже! А по вечерам по всем кремлевским телеканалам "Да вы только посмотрите, как все истерят!". А кто там истерит? Могучий корпар РейнМеталл там наращивает площади, в.т. и на Окраине!
    Кстати, от "Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.ob" сколько там километров до нанесения ударов по НАТО?
    М.б. и если РОССИЙСКИЙ ВПК Калининскую область объявил стратегической, предприятия там не душил, а развивал, то и супостаты на хвост бы присели?

Все комментарии (15)
