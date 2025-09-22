Мишустин попал в список самых влиятельных евреев мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин вошел в топ-50 самых влиятельных людей мира с еврейскими корнями, пишет Газета.RU со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что Мишустин — «сын еврея из Полоцка» — является «самым доверенным администратором и специалистом по решению проблем» президента России Владимира Путина. В то время как глава государства занимается внешней политикой и военными вопросами, Мишустин «управляет механизмом государственного аппарата, который обеспечивает функционирование России», пишут журналисты.

Первое место в списке занимает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он появился в рейтинге с формулировкой «переворачивает Ближний Восток с ног на голову — к лучшему или к худшему». Второе место — у специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. В первой десятке присутствуют руководитель Моссада Давид Барнеа, а также советники Белого дома Стивен Миллер и Адам Боэлер.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, родившийся в еврейской семье, в рейтинг не попал.

