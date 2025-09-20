Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию

15:02 20.09.2025

Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи. Об этом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в Max.

По его словам, на встрече поднимался миграционный вопрос, связанный, в том числе, с незаконным пребыванием на территории страны. По его словам, от парламентариев прозвучали предложения по реализации уже принятых законов.

«На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции: приезжают люди работать в страну — отработали, уехали», — цитирует Володина Газета.RU.