Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи. Об этом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в Max.
По его словам, на встрече поднимался миграционный вопрос, связанный, в том числе, с незаконным пребыванием на территории страны. По его словам, от парламентариев прозвучали предложения по реализации уже принятых законов.
«На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции: приезжают люди работать в страну — отработали, уехали», — цитирует Володина Газета.RU.
Скоро мигранты и там тоже свои порядки наведут. Зеля тоже будет их упрашивать
Ага, так мигранты его и услышали. Они русским владеют через пень-колоду или совсем не владеют
Всякие тёмные конторы тут же при МВД или рядом, помогающие с переводом документов, выдающие сертификаты по русскому и с заполнением анкеты на ВНЖ и гражданство, намекают что давайте мы поможем за плату. Если ты русский, то какие проблемы с заполнением личные данные в графы внести, зачем там помощь. Предлагают можем вместе прийти на подачу документов если будут спрашивать кто заполнял, то сошлитесь на нас сразу примут без вопросов и быстрое получение ВНЖ или гражданства в течении месяца. МВД — это же порочная контора насквозь коррумпированная.
Украине, потребуется приглашать трудовых мигрантов из стран Азии, чтобы компенсировать отток и потери собственных граждан.
Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, массовый выезд молодежи приведет к серьезному дефициту рабочей силы в ближайшие годы.
«Украине, возможно, придется открыть границы для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама», — заявляет Кулеба.
Ранее украинские СМИ поднимали панику из-за катастрофической нехватки рабочих: компании сами завозят иностранцев, чтобы было кому работать. Мигрантов завозят с дальним прицелом. Затем при случае мигрантов можно будет заманить и задействовать на фронте.
он призовет бандеровцев сдаваться.