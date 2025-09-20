Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию

Стоп-кадр из видеотрансляции

Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи. Об этом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в Max.

По его словам, на встрече поднимался миграционный вопрос, связанный, в том числе, с незаконным пребыванием на территории страны. По его словам, от парламентариев прозвучали предложения по реализации уже принятых законов.

«На встрече отметили правильный подход в этой части, который впервые прозвучал со стороны Министерства экономического развития. Его поддержали, потому что, действительно, если мы говорим о трудовой миграции: приезжают люди работать в страну — отработали, уехали», — цитирует Володина Газета.RU.

  1. 21.09.2025, 01:34
    Гость: Скоро сдадутся

    Скоро мигранты и там тоже свои порядки наведут. Зеля тоже будет их упрашивать

  2. 20.09.2025, 22:55
    Гость: Путник

    Ага, так мигранты его и услышали. Они русским владеют через пень-колоду или совсем не владеют

  3. 20.09.2025, 22:49
    Гость: 2025

    Всякие тёмные конторы тут же при МВД или рядом, помогающие с переводом документов, выдающие сертификаты по русскому и с заполнением анкеты на ВНЖ и гражданство, намекают что давайте мы поможем за плату. Если ты русский, то какие проблемы с заполнением личные данные в графы внести, зачем там помощь. Предлагают можем вместе прийти на подачу документов если будут спрашивать кто заполнял, то сошлитесь на нас сразу примут без вопросов и быстрое получение ВНЖ или гражданства в течении месяца. МВД — это же порочная контора насквозь коррумпированная.

  4. 20.09.2025, 22:32
    Гость: Вымирающая Украина придётся приглашать мигрантов

    Украине, потребуется приглашать трудовых мигрантов из стран Азии, чтобы компенсировать отток и потери собственных граждан.

    Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, массовый выезд молодежи приведет к серьезному дефициту рабочей силы в ближайшие годы.

    «Украине, возможно, придется открыть границы для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама», — заявляет Кулеба.

    Ранее украинские СМИ поднимали панику из-за катастрофической нехватки рабочих: компании сами завозят иностранцев, чтобы было кому работать. Мигрантов завозят с дальним прицелом. Затем при случае мигрантов можно будет заманить и задействовать на фронте.

