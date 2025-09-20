Трамп подписал указ о внедрении «золотых карт» за 1млн долларов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («золотой карты Трампа»). Она позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн, пишет «Коммерсант».

Министр торговли США Говард Латник заявил, что «золотая карта» заменит действующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность.

«Мы принимали людей из нижнего квартиля. Мы прекратим это делать. Мы будем принимать только выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев»,— заявил Говард Латник в разговоре с журналистами.

По его словам, администрация США первоначально планирует выдать 80 тыс. «золотых карт», но продолжит оценивать эту модель и в итоге может отказаться от других визовых программ.

Латник отметил, что «золотая карта» аналогична модели грин-карты. Физические лица смогут получить ее за $1 млн. А компании, которые приглашают иностранного сотрудника в США, должны будут заплатить $2млн и сбор в размере $15 тыс.

  20.09.2025, 22:28
    Гость: lf

    кому нужна, эта с...я америка??.. Еще чего не хватало платить пиндосам по лимону зеленых за получение грин-карды.. Ты кто такой, ..? Есть много стран намного лучше и более процветающие, чем эта никчемная ямырика.. Идет доня лесом..

  20.09.2025, 22:21
    Гость: blog2038

    Нет проблем, наличные не запрещены,.
    Объясните, как насобирался лимон, но только так объясняйте чтобы вам поверили.
    Конечно, если вы не уверены что сможете, то лучше не рискуйте.

