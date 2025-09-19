Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II.
"Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II", - цитирует документ РИА Новости.
Путин поручил кабмину в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения Екатерины II.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Остаётся государственный переворот с убийством законного государя Петра III.
Так оправдывается сегодня переворот, или нет? Думаю, что вряд ли оправдывается, потому что автоматически могут возникнуть вопросы и к нынешней власти. С другой стороны, в эпоху Екатерины II выдвинулся целый ряд выдающихся государственных и военных деятелей, которые действительно сделали Россию великой, присоединив к ней Новороссию и «прорубив окно» к Чёрному (бывшему Русскому) морю, чего и близко нет в современной России, где все без исключения выдвиженцы – полные антиподы представителей екатерининской элиты.
Кроме того, при Екатерине II произошло величайшее восстание Емельяна Пугачёва, перепугавшее всё дворянство. Пришлось вмешаться даже непобедимому Суворову. Примечательны на допросе слова «Емельки» после его поражения, что он – только орлёнок, а орёл парит высоко в небе. Многие историки считают, что речь шла о Павле I, сыне Петра III и Екатерины II, которого она бесцеремонно отодвинула в сторону от трона. Потом Павел I, уже будучи императором, был также убит заговорщиками, как и его отец.
Младший сын Павла Николай I всячески старался укреплять престол, подавал примеры личной скромности и бережливости, но всё это не помогло укрепить экономику России, и она потерпела поражение в Крымской войне 1853-56 гг., а Николай I скоропостижно «почил в бозе». Считается, что речь шла о суициде...
Рабство было при Сталине.
Ты видел в России хоть одну демонстрацию протеста против забитого фанерой мавзолея? Да все на твой мавзолей глубоко пофиг. Выйди на улицу, спроси у встречных, кто такой Ленин? Сразу неприятно удивишься. Это для тебя мумия- святое, а для большинства- просто мумия в музее.
В стране 98 процентов восхищаются Сталиным, и мечтают о Сталине. Неужто стерпят такое?
не Лондон посадил на трон,А
в 1743 году тогдашняя российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I Великого, выбрала Софию Августу Фредерику в невесты своему племяннику. ===
Наследник российского престола Петр Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) приходился будущей супруге троюродным братом.
В феврале 1744 года юная принцесса, тайно уехав в Россию вместе с матерью Иоганной Елизаветой, прибыла к русскому двору.
9 июля 1744 года она приняла православие, перейдя из лютеранской веры, и по настоянию императрицы Елизаветы Петровны при крещении приняла имя Екатерины Алексеевны, а на следующий день обручилась с будущим императором Петром III и получила титул великой княгини.
В России будущая императрица сразу с интересом принялась изучать язык, историю, веру и национальные традиции своей новой родины. Наставниками юной великой княгини стали выдающиеся люди наше страны того времени: основы православия помогал постигать архимандрит Симон (Тодорский), русскому языку обучал знаменитый ученый Василий Ададуров, а танцам — балетмейстер Жан Батист Ланде.-кАроче КОМСОМОЛКА, СПОРТСМЭНКА...........
Брак Екатерины Алексеевны с Петром Федоровичем оказался несчастливым. После свадьбы супруги были еще подростками, имели разные интересы и представления о жизни. Долгое время молодая семья оставалась бездетной, скорее всего причиной тому было неважное физическое и психологическое здоровье мужа.