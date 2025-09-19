не Лондон посадил на трон,А

в 1743 году тогдашняя российская императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I Великого, выбрала Софию Августу Фредерику в невесты своему племяннику. ===

Наследник российского престола Петр Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) приходился будущей супруге троюродным братом.

В феврале 1744 года юная принцесса, тайно уехав в Россию вместе с матерью Иоганной Елизаветой, прибыла к русскому двору.

9 июля 1744 года она приняла православие, перейдя из лютеранской веры, и по настоянию императрицы Елизаветы Петровны при крещении приняла имя Екатерины Алексеевны, а на следующий день обручилась с будущим императором Петром III и получила титул великой княгини.

В России будущая императрица сразу с интересом принялась изучать язык, историю, веру и национальные традиции своей новой родины. Наставниками юной великой княгини стали выдающиеся люди наше страны того времени: основы православия помогал постигать архимандрит Симон (Тодорский), русскому языку обучал знаменитый ученый Василий Ададуров, а танцам — балетмейстер Жан Батист Ланде.-кАроче КОМСОМОЛКА, СПОРТСМЭНКА...........

Брак Екатерины Алексеевны с Петром Федоровичем оказался несчастливым. После свадьбы супруги были еще подростками, имели разные интересы и представления о жизни. Долгое время молодая семья оставалась бездетной, скорее всего причиной тому было неважное физическое и психологическое здоровье мужа.