Минюст хочет изменить правила взыскания долгов с граждан

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Минюст РФ предлагает сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан, а также обязать включать в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не только коллекторов, но и кредитные организации, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на концепцию законопроекта.

Совместно с ФССП ведомство подготовило концепцию законопроекта "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". В соответствии с "дорожной картой" по реализации механизма "регуляторной гильотины" он должен заменить закон о взыскании долгов физлиц (№230-ФЗ). Законопроект планируется внести в правительство до конца 2019 года.

Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки. Документ предлагает установить обязательный досудебный, то есть претензионный, порядок, который будет предшествовать подаче иска. В этом случае взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения претензии должник в 30-дневный срок не закроет долг. Это должно снизить нагрузку на судебные органы и ФССП, считают авторы концепции.

Концепция предусматривает серьезное расширение реестра ФССП о лицах, занимающихся взысканием просроченной задолженности. Планируется, что в него будут включаться не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся возвратом "просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств" физлиц "по договорам кредита (займа)". К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через "личный кабинет".

Включенные в реестр организации будут обязаны хранить не менее двух лет аудиозаписи разговоров с должниками, записи всех видов сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику (годовое покрытие - не менее 10 млн руб.). Разработчики концепции оценили первоначальные расходы от 5,2 млн руб.