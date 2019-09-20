]]> ]]>
Главная В России Новости

Кремль объявил о подготовке визита Мадуро в Россию

13:11 20.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит готовится», — ответил Песков на вопрос журналиста РИА Новости.

Ранее о планах Мадуро посетить Россию для подписания новых соглашений между двумя государствами заявляли в МИД Венесуэлы.

«Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями», — сказал в июле глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. До сегодняшнего дня в Кремле подготовку визита Мадуро в Россию не подтверждали.

В последний раз Николас Мадуро посещал Россию в декабре 2018 года, тогда были подписаны двусторонние контракты на шесть миллиардов долларов.

11 сентября государственная нефтегазокомпания PDVSA зарегистрировала в Москве свой офис. Его уже посетил глава Минфина Венесуэлы Мануэль Кеведо. Чиновник пообещал, что снова приедет в Россию в октябре. По словам главы ведомства, уже в июле этот офис был открыт и в нем работало десять человек.

Темы: Россия, Венесуэла, Международная политика, Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2019, 18:37
Гость: Рабинович

Обратно-то он вернётся?..
Думаю, речь пойдёт о сделке: он нам - 51% акций PDVSA, а мы ему - пару дивизионов С-400, дом под Москвой, виллу в Крыму и счёт в Сбербанке.
Какие ещё варианты?
20.09.2019, 18:23
Гость: за невозвратным кредитом

Мадуро без очередного невозвратного кредита из Москвы не уедет.Недавно гарант озаботился гуманитарной катастрофой в Йемене,необходима российская помощь.А Сирия теперь наше все и надолго.
Вот у союзного батьки все по другому.
20.09.2019, 16:59
Гость: Евсей

Надо полагать на территории Венесуэлы для ее же защиты явно не хватает ПВО с С-400, Искандеров, Калибров и непременно с ядерными боеголовками. Да и Куба тоже нуждается в этом же. Если США вместе с остальными англосаксами будут пакостить и дальше, то нужно призвать дух Хрущева и Карибский кризис. Тем более передовые силы уже на территории США - там живет сын Хрущева. Так-что дорогой Никита Сергеевич вперед, за диверсию США кукурузой надо бы ответить.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.