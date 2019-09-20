Кремль объявил о подготовке визита Мадуро в Россию

13:11

Президент Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит готовится», — ответил Песков на вопрос журналиста РИА Новости.

Ранее о планах Мадуро посетить Россию для подписания новых соглашений между двумя государствами заявляли в МИД Венесуэлы.

«Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями», — сказал в июле глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. До сегодняшнего дня в Кремле подготовку визита Мадуро в Россию не подтверждали.

В последний раз Николас Мадуро посещал Россию в декабре 2018 года, тогда были подписаны двусторонние контракты на шесть миллиардов долларов.

11 сентября государственная нефтегазокомпания PDVSA зарегистрировала в Москве свой офис. Его уже посетил глава Минфина Венесуэлы Мануэль Кеведо. Чиновник пообещал, что снова приедет в Россию в октябре. По словам главы ведомства, уже в июле этот офис был открыт и в нем работало десять человек.