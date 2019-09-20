Павел Устинов: не в то время, не в том месте

После бурного возмущения общественности и пикетов у Администрации Президента молодой актер Павел Устинов сегодня был отпущен из СИЗО



Оглашение приговора Павлу Устинову © РИА Новости Виталий Белоусов

В одном из своих известных произведений Александр Солженицын описывает такой эпизод: в некоем городе милиционер вытащил из очереди абсолютно невиновного человека для того, чтобы выполнить план по посадкам врагов народа – «пришить» ему дело и отправить в «архипелаг ГУЛАГ». Поездка в края не столь отдаленные сорвалась только потому, что очередь вступилась за несчастного и милиционер ушел не солоно хлебавши.

Сложно сказать, насколько этот эпизод соответствовал действительности, особенно зная бурную фантазию нобелевского лауреата и по совместительству неполживого пророка, но когда в горбачевскую «гласность» произведения Солженицына стали печататься астрономическими тиражами, чуть ли не всё читающее население СССР возмущалось сталинскими репрессиями и зашкаливающим беззаконием.

Читая про то, как невиновных людей бросали в тюрьму, а затем отправляли в ГУЛАГ, ничего кроме омерзения сталинский период истории не вызывал и вызвать не мог. Тогда казалось, что подобное вопиющее беззаконие навсегда осталось в прошлом, однако прошло тридцать лет и замелькали до боли знакомые обороты – «московское дело», «дадинская статья» и т.д.

Во времена Солженицына видеокамер не было, поэтому сложно сказать – выдергивали ли милиционеры людей из толпы или он всё это придумал. Зато в наше время видеокамеры есть у всех в телефонах, и даже самое малейшее и незначительное событие, как правило, фиксируется.

Вот и 3 августа на Пушкинской площади многочисленные камеры зафиксировали задержание 24-летнего актера Павла Устинова.

На многочисленных видео прекрасно видно, как Павел стоит у выхода из метро и смотрит в телефон. В это время к нему приближается полицейская связка из четырех сотрудников и внезапно на него набрасывается.

При этом непонятно, почему нельзя было спокойно подойти к Устинову, представиться и попросить его проследовать за сотрудниками полиции? Зачем на ничего не подозревающего человека надо было бросаться вчетвером, словно это вооруженный преступник-рецидивист? И зачем надо было бить упавшего Устинова дубинкой?

Кстати, помимо Устинова в тот день там же, в районе метро «Пушкинская», были задержаны десятки людей, которые ничего не нарушали, не скандировали лозунги, не держали плакаты, а некоторые вообще сидели на скамейках, уткнувшись в телефоны. Но всё равно по непонятным причинам они были задержаны и оказались в автозаках.

Вообще все происходящее 3 августа напоминало какой-то театр абсурда: полицейские связки из четырех-пяти сотрудников курсировали в толпе и хватали людей без разбору, наобум, бессистемно, причем иногда действовали не просто жестко, а жестоко, не раздумывая пуская в ход дубинки.

И если для большинства задержанных все закончилось легким испугом, то Павлу Устинову не повезло: на него завели уголовное дело по ст. 318 ч. 2. Якобы в момент задержания он оказал сопротивление и вывихнул плечо некоему сержанту полиции. Хотя на видео его задержания прекрасно видно, что сотрудник полиции сам упал на землю и что физическое насилие было применено к Устинову – его два раза ударили по спине дубинкой, а затем скрутили.

Следствие прошло молниеносно, и уже в прошедший понедельник Тверской суд оперативно вынес приговор Устинову – 3,5 года колонии. Только за то, что он оказался не в том месте и не в то время.

Фактически молодому актеру некий безымянный полицейский в маске, в поле зрения которого на свое несчастье попал Устинов, взял да и сломал жизнь. Не говоря уж об актерской карьере и прочем.

Как известно, зона никому ещё на пользу не шла, и остается только догадываться, в каком состоянии – физическом и моральном – оттуда бы вернулся Павел через 3,5 года. Однозначно – совершенно другим человеком.

Но на его счастье нашлись люди, которых возмутило подобное беззаконие и показная жестокость. О несправедливом приговоре Устинову заговорили не только его коллеги по актерскому цеху, но даже глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Да и Генпрокуратура выразила несогласие с приговором суда.

Видимо, наверху поняли, что с Устиновым конкретно перегнули палку, что его дело вышло за все рамки абсурда. Когда на зону отправляют человека, который просто стоял у метро и ждал друга, и шьют дело белыми нитками – остается только вспомнить эпизод, описанный Солженицыным.

Но тогда, как известно, был кровавый сталинский Мордор, с которым Солженицын боролся всю свою жизнь и вроде как за это ему теперь ставят памятники в Москве, а сейчас у нас демократия и правовое государство. Во всяком случае, это утверждает основной закон РФ – Конституция. Да и президент Владимир Путин постоянно делает на этом акцент. И тут вдруг такой вопиющий случай, казалось бы, прямиком перекочевавший в 2019 год из тридцатых годов.

Скорее всего, приговор в отношении Устинова будет либо отменен совсем, либо значительно смягчен. Но в любом случае, тот самый безымянный полицейский, решивший «вязать» Устинова, подложил власти очень большую свинью.

После случая с Устиновым даже самые аполитичные люди начинают понимать, что политикой ты можешь не заниматься, но она легко займется тобой. Достаточно тебе просто оказаться не в том месте и не в то время. Тебя не только скрутят и изобьют, но и поедешь ты на зону на несколько лет за причинение мифического ущерба блюстителю порядка. Или ещё за что-нибудь – был бы человек, а статья найдется. И никакой адвокат тебе не поможет. Ведь судья даже не станет смотреть видео эпизода, по которому тебе шьют срок.

Уж на что, казалось бы, всегда была аполитичной актерская среда, но дело Устинова всколыхнуло и её. А до этого журналистскую среду всколыхнуло «дело Голунова». А что будет завтра-послезавтра, ведь подобные громкие дела становятся чем-то само собой разумеющимися?

Вообще, не покидает ощущение того, что после лета-2019 страна уже не будет прежней. Неуклюжие и недальновидные решения власти, лишенные абсолютно всякой гибкости, проводящей безальтернативную политику кнута и кнута, ни к чему хорошему привести не могут просто по определению. Тем более на фоне падающих который год доходов населения и отсутствия хоть каких-то перспектив в будущем.

Ко всему этому власть решила добавить щедрую порцию мер репрессивного характера, добившись прямо противоположного эффекта, на который рассчитывали некие околокремлевские «аналитики» и «эксперты». Взяли бы что ли учебник истории почитать, прежде чем гнать в Москву полки Росгвардии и ОМОНа. И говорить о «массовых беспорядках», на которых не было поцарапано ни одной машины, а затем проводить молниеносные суды над смутьянами. Как это было с Устиновым, да и не только с ним.

У нас много любят говорить о так называемом гражданском обществе. Который год всё пытаются строить это общество, но воз и ныне там. Потому что власть или не может, или не хочет, или совсем разучилась говорить с обществом на одном, понятном обеим сторонам, языке. А 2019 год ознаменовался ещё и тем, что в диалог власти и общества включился такой инструмент, как полицейская дубинка.

Текущий год ознаменовался ещё и такими судебными приговорами, в которые никто не поверил бы ещё пять лет назад. Тот же самый Павел Устинов, попавший в СИЗО и получивший потом 3,5 года колонии только за то, что стоял у метро, видимо, так до конца не мог осознать, что всё это реальность, что всё это происходит с ним, и не в середине тридцатых годов, а в 2019 году.

Спрашивается, ну и как в таких условиях строить гражданское общество, когда реальностью стало «московское дело»? Причем все прекрасно понимают, о чём идет речь. И все прекрасно понимают, что если так пойдет и дальше, то из страны придется либо уезжать, либо превращаться в покорную, забитую тварь дрожащую, а не в человека свободной страны.

С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но реальностью является «московское дело», и наконец-то вышедший из СИЗО Павел Устинов, отсидевший три недели не пойми за что и лишь по счастливой случайности не уехавший на зону на 3,5 года. Хотя прокурор просил шесть лет.

Кстати, дамоклов меч российской Фемиды по прежнему висит над его головой, так что его история далеко ещё не закончена. Как известно, российская Фемида очень не любит признавать свои ошибки.