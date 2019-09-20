При ограблении на вокзале в Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи

13:23

Двое сотрудников отделения спецсвязи были убиты на вокзале в Брянске при вооруженном нападении на отдел.

Целью нападения являлись доставляемые деньги.

Происшествие произошло на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации в Сети, убийцы завладели огнестрельным оружием погибших, похитили порядка 10 миллионов рублей, а также попытались скрыть следы преступления и подожгли служебное помещение.

В настоящее время заведено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».