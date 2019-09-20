]]> ]]>
Главная В России Новости

При ограблении на вокзале в Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи

13:23 20.09.2019
Фото с сайта cccb.ru
Материалы по теме:

Двое сотрудников отделения спецсвязи были убиты на вокзале в Брянске при вооруженном нападении на отдел.

Целью нападения являлись доставляемые деньги.

Происшествие произошло на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации в Сети, убийцы завладели огнестрельным оружием погибших, похитили порядка 10 миллионов рублей, а также попытались скрыть следы преступления и подожгли служебное помещение.

В настоящее время заведено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2019, 19:27
Гость: Ничего не понятно

Почему спецсвязь оказалась вовлечённой в перевозку денег, да ещё на вокзале? У этой службы совсем другие функции.
20.09.2019, 18:08
Гость: вадим иванович

а сколько чёрным отстегнули почём сейчас жизнь опричников на службе у барыг а так да расходный материал особо не жалко они к этому сознательно шли на заводе у станка было в падлу аминь
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.