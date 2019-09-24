Роскомнадзор объявил о старте монтажа оборудования для изоляции Рунета

18:08

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приступила к установке специального оборудования на сетях провайдеров. Оно будет блокировать для российского сегмента интернета остальной мир. Это произойдет в случае «появления угроз», сказал глава ведомства Александр Жаров в комментарии для ТАСС.

По словам чиновника, специалисты начнут тестирование данного оборудования в конце сентября. Тест завершится уже к ноябрю 2019 года.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах«, — сказал Александр Жаров.

Скандальный законопроект об изоляции Рунета был принят весной 2019 года. Согласно принятой инициативе, российские власти (Роскомнадзор) будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Закон официально вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Ряд его положений, включая пункты о национальной системе доменных имен, станут действовать в 2021 году.

Несмотря на начало действия закона лишь в ноябре, в Роскомнадзоре начали заранее готовить правила его применения. А Минкомсвязи определило перечень угроз, при которых возможна изоляция Рунета. Часть требований подзаконных актов эксперты уже назвали невыполнимыми.