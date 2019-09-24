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Роскомнадзор объявил о старте монтажа оборудования для изоляции Рунета

18:08 24.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приступила к установке специального оборудования на сетях провайдеров. Оно будет блокировать для российского сегмента интернета остальной мир. Это произойдет в случае «появления угроз», сказал глава ведомства Александр Жаров в комментарии для ТАСС.

По словам чиновника, специалисты начнут тестирование данного оборудования в конце сентября. Тест завершится уже к ноябрю 2019 года. 

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах«, — сказал Александр Жаров.

Скандальный законопроект об изоляции Рунета был принят весной 2019 года. Согласно принятой инициативе, российские власти (Роскомнадзор) будут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Закон официально вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Ряд его положений, включая пункты о национальной системе доменных имен, станут действовать в 2021 году.

Несмотря на начало действия закона лишь в ноябре, в Роскомнадзоре начали заранее готовить правила его применения. А Минкомсвязи определило перечень угроз, при которых возможна изоляция Рунета. Часть требований подзаконных актов эксперты уже назвали невыполнимыми.

Темы: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 23:38
Гость: ABCD

Власть пошла по Китайскому пути. Что бы обезопасить трон, они будут просто закрывать глаза и уши у народа. Трудно сказать, какой шок будет у властей РФ когда на западе запустят "глобальный интернет" который властями РФ не контролируется никак.
Авторитаризм в РФ уже не скрыть за красивыми фразами благих намерений.
24.09.2019, 21:51
Гость: Владимир*

Какого оборудования для какой изоляции? Что это за очередной бред?
Если нужно отключить "зарубеж" можно просто кабель выдернуть из порта.
24.09.2019, 21:50
Гость: Все равно,

за воровство придется ответить.
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