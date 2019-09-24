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Компания «Ямал» пожаловалась на перегрузки суперджетов при взлете и посадке

16:20 24.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Авиакомпания «Ямал» в период с августа по сентябрь 2019 года как минимум семь раз сталкивалась с превышением вертикальных нагрузок на шасси самолетов Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадках в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщил «Коммерсант».

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы аэродрома угрожает безопасности суперджетов. Представитель воздушной гавани в ответ заявил, что полоса соответствует всем требованиям. Это подтверждает и Ространснадзор.

Чтобы детально изучить инциденты с самолетами SSJ 100. «Ямал» и компания «Аэропорты регионов», управляющая аэропортом в Новом Уренгое, организовали рабочую группу.

«Гражданские самолеты Сухого», выпускающие суперджеты, эти сообщения пока не комментировали. Источник «Коммерсанта», близкий к компании, сказал, что «это очередной умышленный фейк про самолет SSJ».

Между тем исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что повышенные нагрузки на стойки шасси не должны привести к их разрушению. Тем не менее, по его словам, возможно появление трещин. Пантелеев добавил, что по причине перегрузок авиакомпания должна чаще проводить осмотр самолетов, что влечет за собой дополнительные расходы перевозчика.

5 мая самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили. 

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Борьба за безопасность авиасообщения в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 18:54
Гость: Время Ч.

Про Боинги и Аэрбасы - недемократично.
24.09.2019, 17:22
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Опять про SSJ-100? Про боинги с аирбасами, у которых проблем выше крыши, никто поговорить не хочет?
24.09.2019, 16:38
Гость: Иван Иваныч

Десять лет самолёт в эксплуатации. И тут раз « обнаружили» . А до этого почему не обнаруживалась перегрузка. Похоже после истории с аэрофлотом, явно лоббирующим импорт, решили передать эту вонючую миссию Ямал.
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