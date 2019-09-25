Валентина Матвиенко и Вячеслав Лебедев вновь переизбраны на свои посты

13:14

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в третий раз переизбрана на этот пост, пишет РИА Новости. Она занимает эту должность с 2011 года.

Как отмечает агентство, существующий регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.

Так как Матвиенко представляет Санкт-Петербург, то после победы Александра Беглова на выборах губернатора ей вновь пришлось пройти через процедуру делегирования в Совет Федерации.

Ее кандидатура была выдвинута всеми вице-спикерами и председателями комитетов. Альтернативных кандидатур не было.

Также Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда РФ на новый шестилетний срок.

Как пишет "Интерфакс", за его кандидатуру проголосовали абсолютное большинство сенаторов, лишь двое высказались против.

Лебедев пообещал сенаторам оправдать высокое доверие. "Я оправдаю его, я буду честен и беспристрастен при рассмотрении дел, выносить решение только в соответствии с законом", - сказал он.

Лебедев находится на посту главы Верховного суда с июля 1989 года.