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Генпрокуратура анонсировала проведение проверок в лесной отрасли по стране

12:39 25.09.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генеральная прокуратура РФ анонсировала проведение масштабных прокурорских проверок в лесной отрасли, пишет "Интерфакс" со ссылкой на генпрокурора РФ Юрия Чайку.

Проверки пройдут в первой половине 2020 года. Они будут призваны дать оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.

Чайка также призвал региональных прокуроров добиваться ответственности чиновников за ненадлежащее выполнение задач по расследованию преступлений в лесной отрасли, в частности это касается дел о незаконной рубке леса и его уничтожении. По его словам до суда доходит только треть дел по незаконному обороту леса и не более 5% - по уничтожению.

Темы: Проблемы лесного хозяйства в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 16:36
Гость: Надо

не проверки проводить, а начинать отлов и отстрел.
25.09.2019, 15:53
Гость: личный опыт

мораторий на смертную казнь отменяйте, иначе толку от проверок ноль.
25.09.2019, 15:37
Гость: Поздно

пить боржоми...
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