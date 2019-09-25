Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

16:26

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что ей известно о вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге рядя депутатов Государственной думы а также спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Как пишет "Интерфакс", помимо Макарова, Памфилова назвала имена Михаила Романова и Сергея Вострецова. Все они являются членами партии "Единая Россия".

По словам Памфиловой, у комиссии есть множество материалов о "неприглядной роли" названных парламентариев. В частности, они "осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии". Своими действи названные депутаты нанесли "непоправимый ущерб" партии, добавила она.

В свою очередь председатель заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров подтвердил факт своего вмешательства в выборы. "Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии "Единая Россия". Я представляю "Единую Россию". И цель любой партии - завоевание власти, удержание власти и использование власти. И, безусловно, я, представляя партию "Единая Россия", делал все, чтобы кандидаты партии "Единая Россия" побеждали на этих муниципальных выборах", - заявил он.

Памфилова заявила, что все материалы о нарушениях ЦИК передаст руководству "Единой России", а также в Генпрокуратуру и в правоохранительные органы