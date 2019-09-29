В одном из домов Воронежа по батареям пустили ток

19:09

29 сентября в Воронеже были эвакуированы три подъезда - 115 человек. Один из жильцов многоквартирного дома на улице Хользунова пожаловался на подсоединенное к системе отопления электричество. Прибывший на место расчет принял решение эвакуировать жильцов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Вероятнее всего, данный инцидент произошел по вине собственников одной или нескольких квартир, которые для занижения показаний электросчетчиков сделали заземление на отопительный прибор.

Все жильцы уже вернулись в свои квартиры, так как аварийная служба подъезд обесточила, газ также отключен.