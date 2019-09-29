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В одном из домов Воронежа по батареям пустили ток

19:09 29.09.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

29 сентября в Воронеже были эвакуированы три подъезда - 115 человек. Один из жильцов многоквартирного дома на улице Хользунова пожаловался на подсоединенное к системе отопления электричество. Прибывший на место расчет принял решение эвакуировать жильцов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. 

Вероятнее всего, данный инцидент произошел по вине собственников одной или нескольких квартир, которые для занижения показаний электросчетчиков сделали заземление на отопительный прибор.

Все жильцы уже вернулись в свои квартиры, так как аварийная служба подъезд обесточила, газ также отключен.

Темы: Россия, Воронеж, Происшествия
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 23:52
Гость: 303

если подумать, то может быть счётчики всё таки "занулили" на батарею, а не "заземлили"?
29.09.2019, 21:41
Гость: kib

...зря в школе отменили порку. Ой зря...
29.09.2019, 21:40
Гость: Хе хе...

Не согрелись, так взбодрились.
Все комментарии (7)
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