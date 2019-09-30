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Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

11:09 30.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Жители России в ноябре столкнутся с подорожанием молочной продукции, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

По данным издания, россиян может ждать подорожание молочной продукции на 10-12 процентов. Причиной этого является финальный этап внедрения электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции и эксперимента по ее маркировке.

Отмечается, что одновременное внедрение сразу двух дублирующих систем отслеживания продукции потребует от участников рынка значительных финансовых вливаний. В частности, ритейлерам придется закупать новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы, в конечном итоге, лягут на потребителя.

Участники рынка предлагают запускать электронную ветеринарную сертификацию поэтапно, например, внедрять ее для отдельных товарных категорий.

С 1 июля в России работает автоматизированная система "Меркурий", предназначенная для электронной сертификации грузов, за которыми в России установлен государственный контроль. Сейчас в систему включены сыры, масло, творог. С 1 ноября в систему попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

Также с июля в России проводится эксперимент по маркировке ряда молочной продукции: молоко, сливки , кисломолочные продукты и т.п. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года, с 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной.

Темы: Россия, Мясомолочная промышленность в России
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Комментарии читателей
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30.09.2019, 17:22
Гость: Простипутка

Опять будет визжать, о повышении уровня жизни.
30.09.2019, 17:22
Гость: Из Краснодара

Все эти нововведения от фальсифмката не спасают и не спасут. А цена на натуральные молочные продукты уже стала такой, что они стали деликатесом чуть ли не для трети населения эрэфии.
30.09.2019, 17:05
Гость: Ник

Те,кто сейчас наверху думают,что они будут сидеть там вечно.Хорошо,что жизнь ограничена по времени и больше 85 лет мало кто в России живет.Вот только правительство,ЦБ,президент оставят о себе неприятные воспоминания по тому что сделали с экономикой страны, сколько расплодили миллионов нищих.
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