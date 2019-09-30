Россиян предупредили о росте цен на молочную продукцию

11:09

Жители России в ноябре столкнутся с подорожанием молочной продукции, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.

По данным издания, россиян может ждать подорожание молочной продукции на 10-12 процентов. Причиной этого является финальный этап внедрения электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции и эксперимента по ее маркировке.

Отмечается, что одновременное внедрение сразу двух дублирующих систем отслеживания продукции потребует от участников рынка значительных финансовых вливаний. В частности, ритейлерам придется закупать новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы, в конечном итоге, лягут на потребителя.

Участники рынка предлагают запускать электронную ветеринарную сертификацию поэтапно, например, внедрять ее для отдельных товарных категорий.

С 1 июля в России работает автоматизированная система "Меркурий", предназначенная для электронной сертификации грузов, за которыми в России установлен государственный контроль. Сейчас в систему включены сыры, масло, творог. С 1 ноября в систему попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

Также с июля в России проводится эксперимент по маркировке ряда молочной продукции: молоко, сливки , кисломолочные продукты и т.п. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года, с 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной.