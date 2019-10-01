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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» был допрошен по делу о мошенничестве

19:49 1.10.2019
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Владимир Александров,  заместителя генерального директора компании "Аэрофлот", был доставлен сегодня, 1 октября,  в Следственный комитет для проведения допроса в рамках дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил также, что сотрудники СКР и ФСБ проводят выемки документов в кабинете одного из топ-менеджеров "Аэрофлота" в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Видимо, этим топ-менеджером и является Владимир Александров. 

Уголовное дело связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

Владимир Александров занимает в компании "Аэрофлот" должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.

Темы: Расследование преступлений в России, Аэрофлот
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