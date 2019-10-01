Заместитель гендиректора «Аэрофлота» был допрошен по делу о мошенничестве

19:49

Владимир Александров, заместителя генерального директора компании "Аэрофлот", был доставлен сегодня, 1 октября, в Следственный комитет для проведения допроса в рамках дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил также, что сотрудники СКР и ФСБ проводят выемки документов в кабинете одного из топ-менеджеров "Аэрофлота" в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Видимо, этим топ-менеджером и является Владимир Александров.

Уголовное дело связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

Владимир Александров занимает в компании "Аэрофлот" должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам.