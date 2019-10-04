]]> ]]>
Главная В России Новости

Список профессий для самозанятых предложили сократить

16:11 4.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Статус самозанятых должен распространяться только на людей определенных профессий, которые нужно определить и создать специальный список. Об этом на парламентских слушаниях в Совфеде заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Трансляция шла на сайте Совета Федерации.

«Нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное», — сказал глава ведомства.

В настоящее время в законе о самозанятых списка профессий нет, но при этом есть уточнения, что такой статус не могут получить предприниматели подакцизных товаров. По словам Силуанова это создает риски ухода от налогов, когда предприятия привлекают для работы не сотрудников в штат, а самозанятых.

«Я сам лично знаю такие случаи», — подчеркнул Антон Силуанов.

Налоговый режим для самозанятых граждан в качестве эксперимента ввели в четырех регионах России в начале этого года. В этот список вошли Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область. Правила предусматривали, что россияне, оказывающие платные услуги без наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, облагаются налогом в 4% при работе с гражданами и в 6% при работе с бизнесом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эксперимент показал себя с положительной стороны и со следующего года его нужно распространить на всю страну.

Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, что в регистрацию для перехода в налоговый статус самозанятых перешли 201 тысяча россиян. При этом 87% из них никогда раньше не занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью. Самыми популярными видами работ стали перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду и оказание рекламных услуг.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2019, 20:41
Гость: gvozd

наглядная демонстрация дикости существующей системы.
государство рассматривает граждан как своих данников. ты должен приносить бабки Феодалу и заниматься только тем что тебе Разрешили.
04.10.2019, 16:53
Гость: Вячеслав Вячеславович

Самое четкое определение, сам значит самозанятый.
Еще не прошел эксперимент, напомню до 2020г еще и регистрироваться не обязательно, а там посмотрим..
Самое лучшее в качестве социальной обязанности не заплатить налоги, а сделать что-то бесплатно и добровольно для общества.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.