Список профессий для самозанятых предложили сократить

16:11

Статус самозанятых должен распространяться только на людей определенных профессий, которые нужно определить и создать специальный список. Об этом на парламентских слушаниях в Совфеде заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Трансляция шла на сайте Совета Федерации.

«Нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное», — сказал глава ведомства.

В настоящее время в законе о самозанятых списка профессий нет, но при этом есть уточнения, что такой статус не могут получить предприниматели подакцизных товаров. По словам Силуанова это создает риски ухода от налогов, когда предприятия привлекают для работы не сотрудников в штат, а самозанятых.

«Я сам лично знаю такие случаи», — подчеркнул Антон Силуанов.

Налоговый режим для самозанятых граждан в качестве эксперимента ввели в четырех регионах России в начале этого года. В этот список вошли Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область. Правила предусматривали, что россияне, оказывающие платные услуги без наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, облагаются налогом в 4% при работе с гражданами и в 6% при работе с бизнесом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эксперимент показал себя с положительной стороны и со следующего года его нужно распространить на всю страну.

Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, что в регистрацию для перехода в налоговый статус самозанятых перешли 201 тысяча россиян. При этом 87% из них никогда раньше не занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью. Самыми популярными видами работ стали перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду и оказание рекламных услуг.