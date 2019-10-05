]]> ]]>
Главная В России Новости

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

23:35 5.10.2019
Фото со страницы Никиты Белых в соцсети

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.

«Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», — сказал Белых в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, заступился ли за него человек, выдвигавший его в губернаторы - Дмитрий Медведев.

Говоря о том, видит ли он связь своей ситуации с делами против экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, Белых отметил, что государство ведет борьбу с коррупцией в виде «каких-то паллиативных шагов».

«Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам в виде показательных процессов, не всегда объективных, вызывающих большие вопросы не только у экспертов, но и у общественности», — пояснил он.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок. Белых задержали летом 2016 года, обвинив в получении взяток на общую сумму €600 тыс., после чего указом президента России Владимира Путина Белых был снят с должности «в связи с утратой доверия».

Темы: Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2019, 00:55
Гость: Олег

Это вообще весьма странная и безликая тень своего могущественного патрона.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.