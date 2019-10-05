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«Учителя сегодня не уважают ни ученики, ни родители, ни государство»

13:06 5.10.2019 , Виктор Мартынюк

Власть забыла, что без школы не будет ни полиции, ни спасателей, ни армии

Пожалуй, сложно найти в календаре еще один такой настолько душевный праздник. Даже «мамин день» 8 марта с годами превращается для кого-то в некий вымученный ритуал, а своих учителей даже спустя десятилетия вспоминаешь со светлой грустью, пусть и школьником был не самым прилежным.

Фото с сайта pairin.com

Ровно столь же сложно найти сегодня в календаре и праздник, так богато нафаршированный фальшивыми, лицемерными и приторными славословиями со стороны власть предержащих. Если педагогу столичной гимназии с вполне конкурентной зарплатой они еще ложатся на душу, то ему же, но из далекой сельской школы в дотационном регионе, щедро сыплются солью на рану.

Что стоит чиновнику в который раз достать из-под сукна заготовленный десятилетия назад трогательный спич, прославляющий учительский труд? Да ничего не стоит. В политике вообще как-то не принято уделять много внимания словам: это ведь все больше элемент пиара, чем выражение своего реального отношения к проблеме или руководства к действиям.

В беседе с обозревателем KM.RU замруководителя лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, профессор Яков Турбовской дал свою оценку «заботе» государства о педагогах:

– Празднование Дня учителя напоминает мне празднование 8 марта в семье, где о жене вспоминают как раз в этот день. Учителям, если брать простые школы в глубинке, платят мизерную зарплату. Я сейчас нахожусь в регионе, где библиотекарь получает 6000 рублей, учитель мечтает получать 12 000. Как-то ведь получается у наших чиновников самим себе рассчитывать достойную для жизни заработную плату: тут они знают, как все рассчитать и откуда найти деньги. А учителя пусть себе получают свои крохи ниже реального прожиточного минимума...

Но я тем более рад присоединиться к поздравлениям в адрес моих коллег – ведь им просто нужны хорошие слова. Сегодня у учителя нет никакого статуса, его не уважают ни ученики, ни родители, ни начальство. Со всех сторон в его адрес высказывается недоверие: оценивает он необъективно – так давайте упраздним золотые медали; он некомпетентен – давайте введем ЕГЭ... Просто диву даешься порой, как вообще учителей еще пускают к детям! Само по себе введение ЕГЭ – разве это не массовое унижение педагогов? Это свидетельство полного непонимания того, кто такой учитель, в чем его предназначение. Если мы считаем его воспитателем душ и умов, то к чему это дурацкое тестирование с формальными критериями оценки его работы?!

Давайте определимся, наконец. Либо он – достойный сын своего государства и народа, тогда с него один спрос. Либо он – как парикмахер, обслуга. Тогда – другой разговор: мы же не празднуем день парикмахера – давайте тогда и день учителя праздновать не будем. Расставим точки над «i». Если мы признаём, что учитель учит и воспитывает, – так давайте тогда и относиться к нему соответствующе!

– Как так получается, что как-то не сложилась любовь между чиновниками и учителями? Ведь они, наверное, искренне любят своих учителей, с ностальгией вспоминают свои школьные годы...

– Дело в том, что в нашем государстве есть люди и есть ведомства, которые «равнее равных». Например, министерство обороны, МВД, МЧС – к ним одно отношение, а Минобразования – оно как бы существует отдельно, к нему другой подход, «остаточный»... Уважаемые распределители бюджета, поймите, я очень уважаю нашу армию, полицию и других силовиков, но знайте, что без школы не бывает ни полиции, ни спасателей, ни армии. Какая школа, такое и общество; какая школа, такое и будущее у народа. В будущее надо вкладывать деньги, а если мы живем лишь сегодняшним днем, отрицая стратегию, – это совсем другой разговор.

Именно учитель в школе формирует у ребенка любовь к своей стране, к своей малой родине, любовь к своему делу. Без этого ничего не будет. Нашим распределителям бюджета сегодня не хватает самого главного – привязанности к своей земле, ответственности за ее будущее. Все решается сегодняшним днем. Они думают, что распределяют бюджет, а на самом деле они распределяют нашу жизнь.

 

Темы: Праздники в России и за рубежом, Образование в России
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 17:39
Гость: Евгений В

Власть ни чего не забыла. В соответствие их программы, учителя, как высоко духовные люди, какими они должны быть, не нужны. Им нужны другие учителя, которые должны воспитать из русского человека послушного власти потребителя. Министр образования А.Фурсенко выступая на конференции молодёжного форума «Селигер-2007»:
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».
Из высказывания чиновника такого ранга становится понятна задача воспитания коренного молодого российского поколения, кроме особо избранных властью, у которых имеется возможность получения образования самого высокого мирового уровня. В среде коренного населения России не предусматриваются творцы и личности. РФ за счет продажи сырья большинство товаров покупается в основном в Китае и у правительства голова не болит от забот; сейчас это происходит и с подготовкой квалифицированных специалистов ( пилотов, врачей, инженеров), их дешевле купить. Качество подготовки своих специалистов , судя по аварийным событиям уже снижена. Такая концепция подтверждается и статьей на КМ Антона Крайнего «Мигранты окончательно вытеснят русских с рынка труда»
Самое печальное то, что в результате такой политики власти на протяжении довольно длительного времени, просматривается самая печальная участь будущего России.
05.10.2019, 17:19
Гость: Алевтина

Времена другие."Золотой телец" взошел на пьедестал.Один новоиспеченный миллионер еще в 90-х коротко и ясно объяснил народу:"У кого нет миллиона пусть идет в ж...!" Наверно,он имел ввиду и учителей.
05.10.2019, 17:15
Гость: Ссссс!!!!!

Задача государства получить страну с населением потребителей,вам ослам сколь надо повторять эту официальную установку?Оглупляющее ЕГЕ из этого ряда,оттуда же и положение учителей.Еще в СССР самые тупые шли в мед,пед,или замуж,забыли?А мужики в строительный.Сегодня это сохранилось да еще с наложением отказа эРэФии образовывать народ.А строители из гастарбайтеров без образования дешевле и,главное ,лучше наших с дипломами.
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