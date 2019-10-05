«Учителя сегодня не уважают ни ученики, ни родители, ни государство»

Власть забыла, что без школы не будет ни полиции, ни спасателей, ни армии

Пожалуй, сложно найти в календаре еще один такой настолько душевный праздник. Даже «мамин день» 8 марта с годами превращается для кого-то в некий вымученный ритуал, а своих учителей даже спустя десятилетия вспоминаешь со светлой грустью, пусть и школьником был не самым прилежным.

Фото с сайта pairin.com

Ровно столь же сложно найти сегодня в календаре и праздник, так богато нафаршированный фальшивыми, лицемерными и приторными славословиями со стороны власть предержащих. Если педагогу столичной гимназии с вполне конкурентной зарплатой они еще ложатся на душу, то ему же, но из далекой сельской школы в дотационном регионе, щедро сыплются солью на рану.

Что стоит чиновнику в который раз достать из-под сукна заготовленный десятилетия назад трогательный спич, прославляющий учительский труд? Да ничего не стоит. В политике вообще как-то не принято уделять много внимания словам: это ведь все больше элемент пиара, чем выражение своего реального отношения к проблеме или руководства к действиям.

В беседе с обозревателем KM.RU замруководителя лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, профессор Яков Турбовской дал свою оценку «заботе» государства о педагогах:

– Празднование Дня учителя напоминает мне празднование 8 марта в семье, где о жене вспоминают как раз в этот день. Учителям, если брать простые школы в глубинке, платят мизерную зарплату. Я сейчас нахожусь в регионе, где библиотекарь получает 6000 рублей, учитель мечтает получать 12 000. Как-то ведь получается у наших чиновников самим себе рассчитывать достойную для жизни заработную плату: тут они знают, как все рассчитать и откуда найти деньги. А учителя пусть себе получают свои крохи ниже реального прожиточного минимума...

Но я тем более рад присоединиться к поздравлениям в адрес моих коллег – ведь им просто нужны хорошие слова. Сегодня у учителя нет никакого статуса, его не уважают ни ученики, ни родители, ни начальство. Со всех сторон в его адрес высказывается недоверие: оценивает он необъективно – так давайте упраздним золотые медали; он некомпетентен – давайте введем ЕГЭ... Просто диву даешься порой, как вообще учителей еще пускают к детям! Само по себе введение ЕГЭ – разве это не массовое унижение педагогов? Это свидетельство полного непонимания того, кто такой учитель, в чем его предназначение. Если мы считаем его воспитателем душ и умов, то к чему это дурацкое тестирование с формальными критериями оценки его работы?!

Давайте определимся, наконец. Либо он – достойный сын своего государства и народа, тогда с него один спрос. Либо он – как парикмахер, обслуга. Тогда – другой разговор: мы же не празднуем день парикмахера – давайте тогда и день учителя праздновать не будем. Расставим точки над «i». Если мы признаём, что учитель учит и воспитывает, – так давайте тогда и относиться к нему соответствующе!

– Как так получается, что как-то не сложилась любовь между чиновниками и учителями? Ведь они, наверное, искренне любят своих учителей, с ностальгией вспоминают свои школьные годы...

– Дело в том, что в нашем государстве есть люди и есть ведомства, которые «равнее равных». Например, министерство обороны, МВД, МЧС – к ним одно отношение, а Минобразования – оно как бы существует отдельно, к нему другой подход, «остаточный»... Уважаемые распределители бюджета, поймите, я очень уважаю нашу армию, полицию и других силовиков, но знайте, что без школы не бывает ни полиции, ни спасателей, ни армии. Какая школа, такое и общество; какая школа, такое и будущее у народа. В будущее надо вкладывать деньги, а если мы живем лишь сегодняшним днем, отрицая стратегию, – это совсем другой разговор.

Именно учитель в школе формирует у ребенка любовь к своей стране, к своей малой родине, любовь к своему делу. Без этого ничего не будет. Нашим распределителям бюджета сегодня не хватает самого главного – привязанности к своей земле, ответственности за ее будущее. Все решается сегодняшним днем. Они думают, что распределяют бюджет, а на самом деле они распределяют нашу жизнь.