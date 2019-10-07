Росгвардия показала образец жетонов своих сотрудников

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Росгвардия опубликовала проект приказа директора службы. Он утверждает образец и описание нагрудного знака сотрудников Национальной гвардии.

Согласно документу, образец представляет собой нагрудный знак военнослужащих или людей, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальное звание полиции.

Минувшим летом на фоне массовых протестов в Москве член Совета Федерации и экс-уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обязывает всех сотрудников полиции и бойцов Росгвардии носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер». Инициатива была встречена негативно в рядах Росгвардии, писал «Коммерсант» в сентябре. Там также остались недовольны предложением депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать сотрудников службы представляться.

С июля 2019 года уже более 191 тысячи человек подписали петицию, призывающую МВД и Росгвардию наносить личные номера своих сотрудников на их форму.