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Росгвардия показала образец жетонов своих сотрудников

16:21 7.10.2019

Росгвардия опубликовала проект приказа директора службы. Он утверждает образец и описание нагрудного знака сотрудников Национальной гвардии.

Согласно документу, образец представляет собой нагрудный знак военнослужащих или людей, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальное звание полиции.

Минувшим летом на фоне массовых протестов в Москве член Совета Федерации и экс-уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обязывает всех сотрудников полиции и бойцов Росгвардии носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер». Инициатива была встречена негативно в рядах Росгвардии, писал «Коммерсант» в сентябре. Там также остались недовольны предложением депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать сотрудников службы представляться.

С июля 2019 года уже более 191 тысячи человек подписали петицию, призывающую МВД и Росгвардию наносить личные номера своих сотрудников на их форму.

Темы: Росгвардия, Правоохранительные органы в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 22:08
Гость: ю

А на груди,на шее?
07.10.2019, 21:12
Гость: Влад 33

А мне не понравился дизайн жетона и цвета на нем!..((
В штатах используют позолоченный ( бронзовый?) цвет , а для помшников полиции - белые, металические или пластмассовые..
Располагаются данные жетоны по разному, в зависимости от обстоятельств..( на ремне, на лацкане пиджака, внутри кошелька)..
Вот, как-то так..
07.10.2019, 18:46
Гость: ОТСТАВНИК

Учитывая ,что они часто борятся с нарушителями закона и подвергаются яростным атакам неадекватным личностям, жетон должен быть по форме и правилу ношения как у фельджандармерии или гвард.офицеров эпохи Петра l или Павла l.
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