Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

09:28

Депутаты предложили приостанавливать финансирование из бюджета ряда институтов развития, пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета на 2020-2022 годы.

В документе отмечается, что система институтов развития была создана в начале 2000-х годов. Однако сейчас появились сомнения в эффективности их работы.

"За прошедшие годы они не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5-7 лет", - говорится в документе.

Исходя из этого, депутаты предлагают проверить эффективность существующих институтов развития и приостановить бюджетное финансирование тех институтов, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2018 годы.

Депутаты также указали на проблемы с достижениями показателя по количеству компаний, осуществляющих технологические инновации. Среди проблем называются неудовлетворительное состояние технологического потенциала российской промышленности, а также снижение объема частных инвестиций в высокотехнологичный промышленный сектор.