]]> ]]>
Главная В России Новости

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

09:28 10.10.2019
Материалы по теме:

Депутаты предложили приостанавливать финансирование из бюджета ряда институтов развития, пишет "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета на 2020-2022 годы.

В документе отмечается, что система институтов развития была создана в начале 2000-х годов. Однако сейчас появились сомнения в эффективности их работы.

"За прошедшие годы они не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5-7 лет", - говорится в документе.

Исходя из этого, депутаты предлагают проверить эффективность существующих институтов развития и приостановить бюджетное финансирование тех институтов, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2018 годы.

Депутаты также указали на проблемы с достижениями показателя по количеству компаний, осуществляющих технологические инновации. Среди проблем называются неудовлетворительное состояние технологического потенциала российской промышленности, а также снижение объема частных инвестиций в высокотехнологичный промышленный сектор.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2019, 13:43
Гость: Ося

Сколько же у нас институтов, центров, в которых сидят политологи и что-то та кумекуют...
10.10.2019, 13:03
Гость: Фрол.

Пора уже компетентным органам ФСБ и правопорядка ставить вопрос не об экономии государственных средств, а об чудовищном ущербе всей экономике страны на сотни триллионов рублей в течение последних 30 лет из-за непрофессионализма и саботажных действий финансово-экономического блока страны, фактически препятстующим развитию реальной экономики страны.
10.10.2019, 12:55
Гость: эффективный менеджер

По замыслам лже-либералов во власти это и есть та самая новая смена либерал-космополита Христенко и ему подобных, успешно развалившему Российскую АвиаПромышленность. А где же наши проверенные государственники и профессионалы?
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.