Подсчитана доля мигрантов в России

11:29

Россия занимает третье место в мире по количеству мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ООН.

Первое место по числу мигрантов занимают США (50 миллионов человек), далее следует Саудовская Аравия (более 37 миллионов). Россия же делит третье место с Германией (около 12 миллионов).

Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов.

По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.

Ранее Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное количество трудовых мигрантов. Этому способствуют переход на новые формы статистической отчетности и возможность получения мигрантами временной регистрации.