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Подсчитана доля мигрантов в России

11:29 10.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия занимает третье место в мире по количеству мигрантов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ООН.

Первое место по числу мигрантов занимают США (50 миллионов человек), далее следует Саудовская Аравия (более 37 миллионов). Россия же делит третье место с Германией (около 12 миллионов).

Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов.

По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.

Ранее Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное количество трудовых мигрантов. Этому способствуют переход на новые формы статистической отчетности и возможность получения мигрантами временной регистрации. 

Темы: Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 14:21
Гость: Макар

Да им до лампочки, коренным жителям... уйдут в Сибирь, места много, чего зря париться...
10.10.2019, 14:16
Гость: Либерылы

Да это разве процент - 30? Вот когда их станет 146%, вот тогда и поговорим.
10.10.2019, 14:03
Гость: гость

Как показывает мировой опыт,когда мигрантов становится более 20 проц., то страна исчезает. И сбудется, наконец, мечта нашей патриотической элиты, и они со спокойной совести отчалят к своим семьям и капиталам на запад. Недолго уже ждать осталось.
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