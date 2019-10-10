В Совфеде выразили свое отношение к «заповедям» ЧВК «Вагнера»

20:48

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал спецрепортаж журналиста Александра Рогаткина, в котором показали листок с «10 заповедями» российских бойцов. Предполагается, что список может принадлежать так называемой ЧВК «Вагнера».

По словам Клинцевича, в этих принципах нет ничего криминального, позорного или предосудительного. Сенатор также заявил, что как человек военный, много лет проведший на войне, он готов подписаться под каждым из них. При этом политик не знает, кто автор этих заповедей.

Либеральное сообщество в России данный сюжет восприняло негативно, что вполне предсказуемо. Политолог и главный редактор канала PolitRussia Руслан Осташко, в свою очередь, критически оценил возмущение либералов. По его мнению, в заповедях нет ничего, что могло бы вызвать у людей недовольство.

Осташко напомнил, что аналогичные принципы вошли в неписанные кодексы чести иностранных подразделений и армий. Либералы же не протестуют, когда в Голливуде снимают фильмы, пропагандирующие мужество и честь военнослужащих США, но отказывают в этом российским бойцам.

Патриоты России и любой другой страны, для которых на первом месте находятся национальные интересы, разделяют эти заповеди. Отечественные либералы не принимают их по вполне понятным причинам: они пропагандируют не российские, а европейские и американские ценности.



