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Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей

12:00 11.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут только те, кто уделяет своим детям достаточно времени. Так решили в Министерстве труда РФ и предложили лишать пособий подрабатывающих матерей. Соответствующий проект поправок в законы о социальном страховании уже подготовили в ведомстве.

Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, пояснили РБК в министерстве. Внимание на проект поправок обратила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

В Минтруде объяснили, что если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен.

Размер пособия по уходу за ребенком сейчас катастрофически мал и не позволяет молодой матери оставить работу, чтобы все свое время уделить новорожденному. Выход на работу во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера. В этом уверен профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Доказать наличие злоупотребления правом не представляется возможным, в данном случае инициатива связана с экономией бюджетных средств. Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, то нужно было бы повышать пособие», — заявил профессор, чьи слова процитировал сайт РБК.

Темы: Демографическая ситуация в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 19:56
Гость: Макс

Глядя на раскормленные рожи наших многочисленных чиновников,понимаешь,что прокормить это ненасытное племя можно только если обобрать в том числе и этих несчастных женщин.
11.10.2019, 19:08
Гость: Евгений В

Власть в виде чиновников и депутатов по логике, должна делать только хорошее (создавать благо) для людей, особенно для народа страны, за счет поборов с которого кормится. Но эти как только назначат на должность, сразу считают своим долгом сделать какую нибудь, хоть мелочную, но пакость, хоть в чем нибудь. То канаву выкопать , где люди ходят или ездят, то тариф поднять, то ....(примеров сами можете предложить сколько угодно, если писать мелким почерком, листа не хватит).
11.10.2019, 18:50
Гость: Что за глупости-Баба бьется из последних сил,

Отец должен биться, а баба за ребенком смотреть.
Если отца нет,баба оформляется как одинокая мама и получает отдельное пособие , которое не зависит работает баба или нет.
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