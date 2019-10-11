Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей

12:00

Претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут только те, кто уделяет своим детям достаточно времени. Так решили в Министерстве труда РФ и предложили лишать пособий подрабатывающих матерей. Соответствующий проект поправок в законы о социальном страховании уже подготовили в ведомстве.

Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, пояснили РБК в министерстве. Внимание на проект поправок обратила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

В Минтруде объяснили, что если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен.

Размер пособия по уходу за ребенком сейчас катастрофически мал и не позволяет молодой матери оставить работу, чтобы все свое время уделить новорожденному. Выход на работу во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера. В этом уверен профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Доказать наличие злоупотребления правом не представляется возможным, в данном случае инициатива связана с экономией бюджетных средств. Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, то нужно было бы повышать пособие», — заявил профессор, чьи слова процитировал сайт РБК.