Стали известны подробности убийства 9-летней девочки из Саратова

11:53

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из Саратова дал признательные показания, сообщает телеканал 360 со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Согласно показаниям задержанного, несколько месяцев назад он наткнулся на старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением. 9 октября мимо проходила девочка Лиза Киселева, она спросила у взрослого, его ли это гараж.

Мужчина предположил, что строение принадлежит семье ребенка. "Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство", - рассказали в Следственном комитете.

Версию подозреваемого проверяет следствие.

Отмечается, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его ранее задерживали за совершение ряда других тяжких преступлений. На его счету непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

К материалам дела приобщены записи камер наружного наблюдения, которые подтверждают, что подозреваемый может быть причастен к убийству девочки. Расследование преступления взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Девятилетняя Лиза Киселева пропала в среду, 9 октября. Она утром пошла в школу, но до класса так и не дошла. Девочку искали тысячи человек и нашли мертвой в ночь на 11 октября у гаражей. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве ребенка, местный 35-летний житель Михаил Туватин.

Происшествие вызвало общественный резонанс. Местные жители требовали отдать задержанного на самосуд, но правоохранительным органам удалось доставить его в участок.