«Газпрому» через спутник отключили австрийскую технику

22:53

Начальник департамента N335 Павел Крылов сообщил, что «Газпрому» принудительно отключили австрийские компрессоры LMF.

Отключение было произведено «дистанционно» (через спутник). Сейчас компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор», сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что взамен зарубежных будут закуплены российские мобильные модульные компрессорные станции. В настоящее время предложение уже представило предприятие ЗАО НПП «Компрессор» (Казань).

По словам зампредседателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, российский образец может быть принят на замену LMF.