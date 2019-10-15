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«Газпрому» через спутник отключили австрийскую технику

22:53 15.10.2019
Фото с сайта gazprom.ru
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Начальник департамента N335 Павел Крылов сообщил, что «Газпрому» принудительно отключили австрийские компрессоры LMF.

Отключение было произведено «дистанционно» (через спутник). Сейчас компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор», сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что взамен зарубежных будут закуплены российские мобильные модульные компрессорные станции. В настоящее время предложение уже представило предприятие ЗАО НПП «Компрессор» (Казань).

По словам зампредседателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, российский образец может быть принят на замену LMF.

Темы: Газпром
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 07:55
Гость: Ray Bloom

Если этот газ шёл за границу, то это хорошо, нефиг воровать природные богатства народа.
16.10.2019, 07:54
Гость: дилетант

Нет следствия без причины. Причина не указана.
Зачем компрессорным станциям нужна мобильность?
Чем австрийские компрессоры не угодили Газпрому?
16.10.2019, 07:52
Гость: Ray Bloom

И что, в России исчезли умельцы, которые могут поковыряться
в этой заграничной технике?
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