Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам

17:01

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий наделение полиции полномочиями выносить гражданам официальные предупреждения о недопустимости совершения действий, могущих привести к правонарушению.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Поправки в закон "О полиции" были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Парламентарий считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в сентябре. О разработке такого законопроекта стало известно в марте 2019 года.

Ранее правом выносить предостережения физическим лицам обладали только сотрудники прокуратуры и ФСБ.