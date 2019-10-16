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Путин подписал закон о праве полиции выносить предостережения россиянам

17:01 16.10.2019
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий наделение полиции полномочиями выносить гражданам официальные предупреждения о недопустимости совершения действий, могущих привести к правонарушению.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Поправки в закон "О полиции" были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Парламентарий считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в сентябре. О разработке такого законопроекта стало известно в марте 2019 года.

Ранее правом выносить предостережения физическим лицам обладали только сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 22:49
Гость: Касательно полномочий держиморд:

К примеру, чихать запретит полицай,
А кто-то возьмёт и чихнёт невзначай...
Какое "мятежника" ждёт наказание
За то, что позволил себе ослушание?
16.10.2019, 22:37
Гость: IgS

он забыл о том что люди могут вынести предупреждение ему и его дружкам.
16.10.2019, 21:19
Гость: Макар

Это верно. Сначала- предупреждение. А в следующий раз- Ага, да ты уже рецидив! Получил сполна!
А ты не балуй! Нечего по митингам таскаться!
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