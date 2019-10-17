Мосгорсуд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

23:17

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, сообщают "Ведомости".

Экс-полковник в ходе заседания подробно разбирал свой приговор, доказывая суду незаконность и необоснованность обвинительной части. Суммарно выступление Захарченко заняло примерно 11 часов.

Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко ходатайствовала об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного, сообщает ТАСС.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.