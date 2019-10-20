СКР: В Красноярском крае на артели произошло обрушение пяти дамб

18:31

Во время ЧП на золотодобывающей артели в Красноярском крае прорвались пять дамб. Прорыв начался с самой верхней, затем по цепочке разрушились еще четыре.

Разрушенные дамбы были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России

Кроме того, следствием установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития рабочих. В результате ЧП погибло 15 человек.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в результате ЧП.