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СКР: В Красноярском крае на артели произошло обрушение пяти дамб

18:31 20.10.2019
Фото: МЧС России
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Во время ЧП на золотодобывающей артели в Красноярском крае прорвались пять дамб. Прорыв начался с самой верхней, затем по цепочке разрушились еще четыре.

Разрушенные дамбы  были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России 

Кроме того, следствием установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития рабочих. В результате ЧП погибло 15 человек.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в результате ЧП.

Темы: Красноярский край, Происшествия, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 22:09
Гость: мутная артель-траурная канитель

Насколько я понимаю это режимное производство,где учет и контроль золота на высоком уровне и куда вход посторонним запрещен.Выявление виновника напоминает игру Якубовича "Поле чудес",информации как в черном ящике:
-С какого года ведется добыча?
-Кто разрабатывал Проект Организации Строительства?Это уж точно не компетенция начальника участка
-С какого года ведется добыча?
-Кто выдавал лицензию на производство работ
-Туда инспекторам по ТБ доступ был закрыт?
-А если пускали , то они как и начальник участка должны были понимать опасность ситуации с отражением в предписании ,где ясным по черному должна быть запись:
Производство работ запрещено до устранения грубейшего нарушения- постройки рабочего поселка в зоне затопления.
На весь каскад дамб "случайно" ,оказавшихся самостроем от начальника участка, при прорыве которых погибли люди для следствия не хватает испанского диспетчера.Но самое интересное, не является ли этот прииск левым?
20.10.2019, 19:59
Гость: угораю

..Разрушенные дамбы были возведены <<незаконно>>, без каких-либо разрешительных документов..
У нас на улицу нельзя выйти незаконно, а тут дамбу возводят!
20.10.2019, 19:43
Гость: Вся Россия,

как та дамба.
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