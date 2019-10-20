«Все мечтания и попытки «войти в Европу» были изначально обречены»

Профессор Борис Куркин: «В настоящее время уже никого не приходится убеждать в том, что мир летит в пропасть»

Зачем нужна России «национальная идея»? Ответ будет таков: целью «национальной идеи» является сплочение общества вокруг неких базовых ценностей, достижение максимально широкого общественного согласия в условиях близкого к расколу социально-культурного состояния нашего общества. Нас мало что объединяет. Теплую общность всех со всеми (или почти со всеми) мы ощущаем лишь 31 декабря и 9 мая.

Борис Куркин, стоп-кадр видео

К этому добавляется обостряющаяся духовная и политическая ситуация в мире, характеризующаяся обрушением элементарных норм морали и человечности. И это не может не влиять на состояние умов и душ наших людей. Отказ от формулирования национальной идеи будет в такой ситуации выражением полной и безоговорочной духовной и, как неизбежное следствие, политической капитуляции.

Однако возникает вопрос: «национальная идея» –это нечто субъективное или же объективное, существующее помимо воли человека, нечто осознанное или же бессознательное? Что отражает «национальная идея»? Нечто объективное, коренящееся в культуре того или иного народа, пусть даже как нечто неосознанное, некое чувствование, «коллективное бессознательное», «архетип», «культурный код»?

На что должна ориентировать «национальная идея»? На достижение материальных или идеальных, духовных целей? Ответ очевиден: ориентация должна происходить на идеальные, духовные цели, ибо материальные цели не сообщают людям смыслов.

В конце позапрошлого века философ Вл. Соловьев в своей статье «Русская идея» высказал очень глубокую мысль: «… идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

Тем самым, вопрос о национальной идее был поставлен в плоскость ее бытия, даже сверх-бытия или, по крайней мере, «объективного существования». В связи с этим возникает вопрос: «Как нам постичь волю Божию?», иными словами, «роль и место Росси в истории». Есть ли у нас для этого некий объективный материал, анализ которого помогал бы избегать произвола и субъективизма? А теперь спросим себя: была ли в истории России некая национальная идея, пусть и не ставшая государственной программой? Такая идея была. И называлась она «Москва – Третий Рим». Был и свой национальный идеал – «Святая Русь».

Разумеется, никакой национальной идеи не могло быть ни при временном правительстве, ни при советской власти. А посему в деле ее создания волей-неволей приходится обращаться к политической традиции… Древней Руси.

Чем же в таком случае является для нас сегодня давняя идея «Третьего Рима», сформулированная в 1520 х годах псковским монахом Филофеем? Не искомой ли национальной идеей?

Представление о Москве как о Третьей (и последней!) подлинно христианской державе ни в коей мере не стало официальной государственной «программой». И лишь в XIX–XX веках «либеральными» авторами был создан миф, нередко приобретавший к тому же зловещий характер – об этом самом «Третьем Риме». И в сем пресловутом мифе была совершенно искажена самая суть идеи.

Филофей же с острой тревогой предупреждал о том, что два предшествующих Рима погибли, и его идея была, по глубокой своей сущности, «изоляционистской», оборонительной. Как это ни дико, но и в новейшее время идея «Третьего Рима» была, напротив, интерпретирована в качестве чуть ли не экспансионистской, продиктованной стремлением присоединить к Москве, в частности, страны Запада. И поныне в учебниках «по» истории политических и правовых учений пытливому юношеству внушается эта ложная и лживая идея.

В настоящее время уже никого не приходится убеждать в том, что мир летит в пропасть, и весь вопрос в скорости этого процесса. Мы уже давно в мире, в котором ведется агрессивное принуждение к моральной деградации. Уже никого не возмущают и не удивляют формулировки, типа «гуманитарные бомбардировки».

Ясно также и то, что единственной страной, прямо бросившей вызов такому положению дел, порожденному коллективным Западом, является Россия, отстаивающая православные ценности, то есть христианские ценности в их первоначальном, «немодернизированом» виде. Официально и официозно об этих ценностях стыдливо говорится, как о «традиционных».И при всей относительной слабости и непоследовательности их отстаивания, Россия остается единственной страной, бросившей вызов «мировым сообщникам», и потому ненависть Запада к ней носит не столько политический, сколько метафизический характер.

А посему все мечтания и попытки «войти в Европу» были изначально обречены и обусловлены лишь историко-философским невежеством и непониманием сути вещей очередными «кремлевскими, прокремлевскими и анти-кремлевскими мечтателями».

Без преувеличения можно сказать, что и в настоящее время Россия является Удерживающей мир от духовной и физической погибели, Катехоном. Понятие, «удерживающий ныне» или, по-гречески, «катехон», появляется во Втором послании апостола Павла к солунянам: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник» (2 Сол. 2:6, 7, 8).

Одним словом, выдумывать национальную идею не нужно: ее следует просто вспомнить. Как видим, роль Катехона, или Удерживающего, отвечает всем требованиям, предъявляемым к «национальной идее». Задачи, ставящиеся этой национальной идеей перед Россией, поистине грандиозны и для решения их требуются огромные усилия, носящие комплексный характер – от подъема культуры и национального сознания до укрепления обороноспособности, включительно. Активное же противление злу – есть задача не просто культурно-политическая, а метафизическая.

Спасать себя и мир Россия сможет лишь в том случае, если ее культура станет привлекательной для остального мира и нужной ему, ставящей и отвечающей на актуальные вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня. Культура России станет необходимой миру только в том случае, когда она будет задавать самые главные вопросы, как это делала в позапрошлом веке великая русская литература. А для обновления ее должна совершаться ежедневная настойчивая, творческая работа всего народа.

Такая национальная идея предполагает высочайшую требовательность к культурному и моральному духу людей и, прежде всего, правящего слоя России. Положение, когда российские элитарии окормляются суррогатами чужой и чуждой культуры, совершенно недопустимо.

Думается, идея «Удерживающего» применительно к России будет принята и верующими людьми, и теми, кто в гордыне своей полагает, что миром правит сам человек. Нетрудно предвидеть, какой отпор постараются дать этой идее те либералы, о которых Достоевский сказал однажды в «Бесах».

А еще будут обвинять Россию в «мессианстве», в насаждении православия в многоконфессиональной стране, «мракобесии» и прочих смертных, по их мнению, грехах. Непременно упомянут и то, что согласно конституции, Россия является светским государством, обвинят в «насаждении клерикализма». Напомним, однако, что суть и главный признак клерикализма - отправление церковью государственных функций.

У нас либералы и коммунисты в умилительном единодушии призывают исключить слово «Бог» из гимна России под предлогом того, что Россия – светское государство.

Причем наши оппоненты будут и впредь пытаться загнать нас в прежний круг: прогресс, либерализм, свобода, гражданское общество, права человека, общечеловеческие ценности, толерантность, цивилизованное общество, новый мировой порядок и т.д., и т.п.

При этом Россию все равно никуда «не возьмут», а, напротив, станут травить и третировать всеми возможными способами, требуя покаяния за историческую гордыню и выплату за нее компенсаций, как в денежной, так и натуральной формах. Так что «неизбывно виноватыми» перед Западом мы останемся даже в том случае, если приползем к нему на коленях с удавкой на шее. Кажется, это обстоятельство стало постепенно осознаваться даже нашими государственными мужами, хотя им-то, как никому другому, положено знать, что прописка в «евросодоме» России противопоказана.

И будем помнить, что Третий Рим – именно символическое обозначение высокой задачи в служения Добру.