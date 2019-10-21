Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

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Суд арестовал начальника участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Андрея Еганова, который является подозреваемым по делу о гибели людей при прорыве дамы на красноярской артели, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, Еганов будет находиться под арестом до 18 декабря.

Позже Железнодорожный суд Красноярска избирает меру пресечения гендиректору ООО «Сисим», а также начальнику и мастеру горного участка, работающим в компании.

По данным СКР, из офиса компании пытались вывезти возможные улики, в частности системные блоки и документы о деятельности компании.

Как отмечает РИА Новости, гендиректор компании и инженер по технике безопасности знали, что общежития для рабочих, которые попали в зону затопления из-за прорыва дамбы, построены с нарушениями.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курганского района Красноярского края на реке Сейба. Хлынувшая вода затопила в поселке два общежития для рабочих временного типа. Погибли 15 человек, 27 пострадали. Судьба пятерых рабочих до сих пор не известна. На месте трагедии работают спасатели.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Отмечается, что произошло разрушение пяти дамб, все они не были зарегистрированы.

Ранее СКР опубликовал видео допроса подозреваемых.