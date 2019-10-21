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В России каждая десятая компания планирует сократить работников

13:15 21.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России каждая десятая компания планирует провести сокращения сотрудников в 2020 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Отмечается, что этот показатель стал меньше, чем в 2019 году, когда о намерении уволить ряд сотрудников сообщали в каждой пятой компании страны.

Фактическое сокращение персонала отметили 19% опрошенных компаний, 49% работодателей заявили об увеличении сотрудников.

Согласно проведенному опросу, в 2020 году порядка 55% компаний планируют увеличить фонд оплаты труда.

В целом же в 49% компаний считают положение сотрудников стабильным, а 62% фирм планируют расширить штат.

Минтруде заявили, что на данный момент рынок труда находится в стабильном состоянии и уровень безработицы останется на уровне текущего года — 0,9%. 

Темы: Рынок труда и безработица в России
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