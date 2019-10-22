]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»

18:38 22.10.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. 

Габдулин — старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Согласно подписанному президентом документу, Габдулин награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Кроме «московского дела» Габдулин возглавлял расследование столкновений на Болотной площади в 2012 году и пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Также Габдулина связывали с делом об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией.

После массовых протестных акций, прошедших летом 2019 года, из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму СК РФ возбудил дело по статье о массовых беспорядках, а также применении насилия в отношении полицейских и росгвардейцев и возбуждении ненависти. По этим делам были задержаны почти 20 человек. Шестеро из них уже осуждены к реальным срокам лишения свободы, один — осужден условно. Шестеро остаются под следствием.

Темы: Народные протесты, Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2019, 00:23
Гость: Павел__

Ну уже когда он наградит главу тех, кто Голунову наркотики подбросил?
22.10.2019, 23:23
Гость: Все они

к старости становятся хрущевыми.
22.10.2019, 22:35
Гость: Да

Вове на это чихать.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.