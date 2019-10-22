Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»

18:38

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Габдулин — старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Согласно подписанному президентом документу, Габдулин награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Кроме «московского дела» Габдулин возглавлял расследование столкновений на Болотной площади в 2012 году и пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Также Габдулина связывали с делом об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией.

После массовых протестных акций, прошедших летом 2019 года, из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму СК РФ возбудил дело по статье о массовых беспорядках, а также применении насилия в отношении полицейских и росгвардейцев и возбуждении ненависти. По этим делам были задержаны почти 20 человек. Шестеро из них уже осуждены к реальным срокам лишения свободы, один — осужден условно. Шестеро остаются под следствием.