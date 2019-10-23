У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей

11:31

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назван владельцем квартиры в элитном жилищном комплексе «Андреевский» на Фрунзенской улице в Москве. Об этом сообщило издание «Метла», изучив данные Росреестра.

В декларации министра значится квартира с аналогичной площадью в 253,8 квадратных метра. Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр. Если произвести подсчет, то рыночная стоимость квартиры министра финансов России составляет не менее 457 миллионов рублей, поясняет издание.

Как предполагает «Метла», квартиру главе ведомства помог приобрести помощник и партнер олигарха Романа Абрамовича - Михаил Ливерганд. Он - сосед Силуанова по дому. Министр, по утверждению СМИ, лоббировал приватизацию госсобственности в его интересах.

Сам Силуанов пока никак не прокомментировал данную информацию.

В прошлом году глава Минфина отказался поддержать введение налога на имущество для богатых. Также он выступает против введения прогрессивной шкалы, которая позволила бы перенести налоговую нагрузку с беднейших слоев населения на истеблишмент.