В Генпрокуратуре назвали лидеров по уровню коррупции

07:55

Лидерами по коррупции стали сотрудники в сфере государственной и муниципальной собственности, пишет "Первое Антикоррупционное СМИ" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Генпрокуратурой РФ.

Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности жители страны оценили в 78 процентов. Всего лишь на один процент меньше уровень коррупции оценен в правоохранительной системе (77%).

Третью строчку данного антирейтинга заняла сфера государственного и муниципального контроля (75%). Далее следуют судебная система с уровнем коррупции в 74 %, сфера ЖКХ и оказания услуг - 63%.

Наименьший уровень коррпуции, по мнению россиян, наблюдается в сферах госзакупок, образования и здравоохранения. Он, по мнению респондентов, в этих сферах не превышает 44%.

При этом 81% всех опрошенных считают коррупцию в России по-настоящему серьезной проблемой, и только 11% видят прогресс в борьбе с коррупцией.

Также граждане считают, что СМИ замалчивают большинство информации о коррупции — такой точки зрения придерживаются 85% опрошенных. Лично же с проявлениями коррупции сталкивались только 11% участников опроса.

В опросе Генпрокуратуры, который был проведен в июне 2019 года, приняли участие 38 тысяч человек со всех регионов страны.