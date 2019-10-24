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В Генпрокуратуре назвали лидеров по уровню коррупции

07:55 24.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Лидерами по коррупции стали сотрудники в сфере государственной и муниципальной собственности, пишет "Первое Антикоррупционное СМИ" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Генпрокуратурой РФ.

Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности жители страны оценили в 78 процентов. Всего лишь на один процент меньше уровень коррупции оценен в правоохранительной системе (77%). 

Третью строчку данного антирейтинга заняла сфера государственного и муниципального контроля (75%). Далее следуют судебная система с уровнем коррупции в 74 %, сфера ЖКХ и оказания услуг - 63%.

Наименьший уровень коррпуции, по мнению россиян, наблюдается в сферах госзакупок, образования и здравоохранения. Он, по мнению респондентов, в этих сферах не превышает 44%.

При этом 81% всех опрошенных считают коррупцию в России по-настоящему серьезной проблемой, и только 11% видят прогресс в борьбе с коррупцией.

Также граждане считают, что СМИ замалчивают большинство информации о коррупции — такой точки зрения придерживаются 85% опрошенных. Лично же с проявлениями коррупции сталкивались только 11% участников опроса.

В опросе Генпрокуратуры, который был проведен в июне 2019 года, приняли участие 38 тысяч человек со всех регионов страны.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 14:55
Гость: внести в реестр и пусть работают дальше

А в придуманный ЕР,реестр коррупционеров,их по фамильно внесли?
24.10.2019, 13:53
Гость: gost

Н-да ... дожили ... уже рейтинг коррупционеров ... в официале ...
Нашли, чем гордиться.
24.10.2019, 13:45
Гость: гнус

Да.ааааа!Даже при "горбатом"и ебн не было времени у прокуроров "определять" этот "уровень","горят на работе" прокуроры ,вместе с "птицей".Граждане России и без них знают,где больше воруют и дают взятки.
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