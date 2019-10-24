Стоимость строительства метро в Москве превысит 2 трлн рублей

11:12

Столичное правительство выделит на строительство метро в период с 2021 по 2024 год из бюджета более 2 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы.

Отмечается, что только в период с 2020 по 2022 годы затраты на строительство метро составят 700 млрд рублей.

В период с 2011 по 2019 год строительство метрополитена обошлось бюджету города в 855 млрд рублей, причем до конца текущего года будет освоено еще 176 млрд рублей. Причем АИП на 2015-2018 год составляла 1,3 трлн рублей, а теперь эта сумма в 2 раза больше — более 2 трлн рублей.

Увеличение стоимости программы связывают с расширением метрополитена. В частности власти Москвы решили продлить Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии, а также построить метро в Троицке, Внукове, Рублево-Пархангельском.

Кроме того, подорожали и уже строящиеся объекты: Третий пересадочный контур и Кожуховская линия.

В мэрии столицы это объяснили ростом зарплат рабочих, затратами на подготовку территорий и технологическое присоединение, покупкой высокотехнологичного импортного оборудования и повышением ставки НДС. Также изменились и сроки ввода ряда объектов в эксплуатацию, тот же Третий пересадочный контур не будет сдан, как планировалось, в 2022 году, а продолжат строить после 2023 года.