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Стоимость строительства метро в Москве превысит 2 трлн рублей

11:12 24.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичное правительство выделит на строительство метро в период с 2021 по 2024 год из бюджета более 2 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы.

Отмечается, что только в период с 2020 по 2022 годы затраты на строительство метро составят 700 млрд рублей.

В период с 2011 по 2019 год строительство метрополитена обошлось бюджету города в 855 млрд рублей, причем до конца текущего года будет освоено еще 176 млрд рублей. Причем АИП на 2015-2018 год составляла 1,3 трлн рублей, а теперь эта сумма в 2 раза больше — более 2 трлн рублей.

Увеличение стоимости программы связывают с расширением метрополитена. В частности власти Москвы решили продлить Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии, а также построить метро в Троицке, Внукове, Рублево-Пархангельском.

Кроме того, подорожали и уже строящиеся объекты: Третий пересадочный контур и Кожуховская линия.

В мэрии столицы это объяснили ростом зарплат рабочих, затратами на подготовку территорий и технологическое присоединение, покупкой высокотехнологичного импортного оборудования и повышением ставки НДС. Также изменились и сроки ввода ряда объектов в эксплуатацию, тот же Третий пересадочный контур не будет сдан, как планировалось, в 2022 году, а продолжат строить после 2023 года. 

Темы: Москва, Метро в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 13:51
Гость: Ал

Строиельство метро тянет на нац. идею
24.10.2019, 13:49
Гость: Ал

Радуюсь за строителей метро-скоро им шейхи завидовать будут!
Вывод-все в метро...
24.10.2019, 13:40
Гость: stalker

Впечатляющая цифра. А вот другая. Перед проведением чемпионата мира по футболу в прошлом году нам для Екатеринбурга обещали выделить средства на обновление парка вагонов метро. Мол, вы только согласитесь на проведение некоторых игр этого чемпионата в своем городе и деньги на покупку 9 вагонов вам перепадут. А что на выходе. Отгрохали "Екатеринбург-Арену", провели те самые игры, а денег на покупку подвижного состава метро так и не получили. Как результат, у нас подняли цены на проезд в метро с целью собрать средства на обновление этого парка. Одним словом, с миру по нитке, а средства из кармана трудящихся взяли. А в Москве с этим не заморачиваются. Там на строительство новых веток метро, новых станций, покупку новых вагонов средства всегда найдутся. Только свистни и денежки из бюджета рекой потекут. Кстати, по поводу этой самой "Екатеринбург-Арены". С нового года ее передадут на содержание нашей области. И обойдется это содержание в 300 млн. рублей в год. И это при том, что с текущим бюджетным законодательством наша область и так дотационная. Ну, и на фига попу баян ? Вот вам результат необдуманных действий наших региональных властей. Им бы только попиариться и перед начальством прогнуться. А их сомнительные авантюры нам всем боком обходятся.
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